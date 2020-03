I CONTROLLI

TREVISO «Cosa succede?». La ragazza si rivolge con un tono conciliante e sorpreso. Cambia espressione solo quando sente «polizia locale, cosa sta accadendo qui?». Lì è la terrazza di un condominio nell'immediata periferia della città. Quando arrivano gli agenti in borghese del nucleo di polizia commerciale, avvertiti da alcune segnalazioni, è in pieno svolgimento un vero e proprio festino con musica, luci stroboscopiche, una decina di persone tra cui adolescenti e bambini intenti a ballare e a divertirsi. Tutto come se niente fosse, come se i divieti anti-contagio non ci fossero. «Stiamo facendo un flash mob», è stata la giustificazione, che non ha mosso a pietà proprio nessuno. Gli agenti hanno quindi denunciato tre persone per violazione delle prescrizioni previste dal decreto firmato dal Governo.

«POCO RISPETTO»

«La situazione che abbiamo trovato ha veramente dell'incredibile viste le ferree prescrizioni di rimanere nelle proprie abitazioni - spiega il comandante Andrea Gallo - Musica ad alto volume, luci stroboscopiche, alcuni adolescenti e qualche bambino intenti a far festa sotto gli occhi alcuni genitori. In pratica una mini discoteca. Purtroppo ci sono ancora alcuni cittadini che non hanno compreso la gravità della situazione. Per i tre adulti presenti alla festa è scattata la denuncia». Irritato anche il sindaco Mario Conte, che da giorni batte forte sul tasto del restate a casa evitando contatti con l'esterno. «Lo abbiamo detto in tutte le lingue: bisogna stare a casa - ribadisce - c'è chi, nonostante la grave situazione di emergenza sanitaria, fra staff medici stremati e gente che soffre, sceglie di organizzare festini. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare perché sembra che tutti gli appelli non siano serviti a niente. Questa gente, oltre ad essere incosciente, manca di rispetto a tutti coloro che si stanno sacrificando e dimostra di non saper vivere in comunità».

PUGNO DI FERRO

Dai eri mattina, intanto, sono scattati i controlli a tappeto. La polizia locale ha schierato sei pattuglie. Solo in strada Ovest sono state fermate più di 50 persone: «Abbiamo controllato auto, pedoni e ciclisti - conferma il comandante - devo dire che è andata bene: abbiamo fatto una sola denuncia, a una signora in bicicletta. Sabato e domenica metteremo in campo ancora più agenti, anche in borghese». Fino ad oggi sono state venti le persone denunciate. Tre i bar trovati aperti, di cui uno in via Pancera sorpreso qualche giorno fa con due avventori all'interno. Tra i supermercati controllati uno solo è stato sanzionato, a Santa Bona, per non aver fatto rispettare le distanze minime fra i clienti. Infine ieri mattina è stata scoperta anche una pasticceria rimasta aperta a Santa Maria del Rovere. Per il titolare è scattata la denuncia che prevede una ammenda fino a 206 euro e l'arresto fino a tre mesi. Inoltre martedì un 60enne di Silea è stato fermato dai carabinieri di Aviano mentre era alla guida di un'autovettura senza avere alcun motivo di lavoro, salute o necessità per giustificare la sua presenza in zona.

L'ARRESTO

A Valdobbiadene, mercoledì sera, un 19enne marocchino, E.K.M., è stato fermato e denunciato per aver insultato e aggredito una pattuglia di carabinieri impegnati in un controllo. Il giovane con altri quattro coetanei era in un parcheggio a parlare quando è arrivata la pattuglia a chiedere documenti e le motivazioni di quella aggregazione. Accecato dalla rabbia il diciannovenne ha subito iniziato ad aggredire verbalmente i militari e poi avrebbe cercato di allontanarli fisicamente. In pochi istanti sono volati urla e insulti: «Non avete nessuna autorità per farmi questo», avrebbe detto il ragazzo in preda alla rabbia. Residente a Montebelluna, il giovane disoccupato mercoledì sera aveva pensato di fare una fuga veloce a Valdobbiadene per trovare il gruppetto di coetanei. Si erano dati appuntamento in uno dei parcheggi vicino la piazza principale del paese. E in quel momento tra le risate e le chiacchiere dei ragazzi è arrivata una pattuglia dei carabinieri del comando di Valdobbiadene. Oltre al diciannovenne sono state individuate anche due ragazze e altri due ragazzi. Il giovane straniero, evidentemente contrariato al coprifuoco per il coronavirus, è andato in escandescenza ed è stato accusato anche di oltraggio e resistenza a pubblico ufficale. Il diciannovenne è stato trasferito nella camera di sicurezza del comando e ieri mattina è stato rimesso in libertà.

Paolo Calia

Vera Manolli

