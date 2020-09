I CONTROLLI

SPINEA Sono risultati tutti negativi al Covid, anche chi è rientrato dalle vacanze.

È un doppio test quello a cui, a partire dal 24 agosto, si è sottoposto spontaneamente il personale di una clinica dentale di Spinea, risultando immune dal virus sia al tampone che al test sierologico.

L'INIZIATIVA

L'idea del controllo incrociato, quindi più attendibile, è venuta al direttore sanitario della clinica, Claudio Barchitta, a seguito dell'incremento di contagi registrati in Veneto ad agosto, specie tra coloro che hanno scelto di trascorrere le ferie in affollate località balneari italiane ed estere.

«Ho voluto preservare la sicurezza dei miei collaboratori e quella dei pazienti e ho scelto di farlo con un test che sarà ripetuto ogni tre settimane spiega il dottor Barchitta e questo lo facciamo a garanzia della sicurezza sanitaria anche se il dentista è già abituato a combattere le malattie infettive e per questo è uno dei pochi medici che per visitare i pazienti, da sempre usa guanti e mascherine e sterilizza continuamente tutti gli apparecchi medici che utilizza nei proprio ambulatorio. Devo dire che i primi ad essere molto soddisfatti di questa iniziativa sono stati proprio i nostri collaboratori perché, in una fase come questa, trovare nella propria azienda tutto predisposto per verificare l'eventuale positività al Covid ha rappresentato un motivo di tranquillità per loro e per le loro famiglie».

Dopo il test ai collaboratori e dipendenti, la clinica dentale di Spinea si sta organizzando per dare anche ai propri pazienti la possibilità di sottoporsi al doppio esame.

«Se un nostro paziente sarà d'accordo nel farlo prima di essere visitato - precisa Barchitta - questo test gli darà un'ulteriore sicurezza nell'accedere all'interno della nostra struttura».

LA CLINICA

Per effettuare il tampone rapido e il test sierologico, la clinica del dottor Barchitta si è affidata ad un laboratorio di Padova che analizza tutti i test a cui saranno sottoposti dipendenti e pazienti, in via del tutto volontaria. «Abbiamo effettuato i due test per ogni componente della clinica, uno viene fatto su sangue capillare mediante puntura al dito e il secondo viene eseguito tamponando la gola e il naso e l'esito si ottiene dopo 30 minuti», spiega Marisa Dalla Mura, medico del lavoro.

«Mentre il tampone - continua la dottoressa - ci dice se abbiamo il virus nelle vie respiratorie, il test sierologico ci dice se il contatto con il coronavirus è avvenuto nei mesi precedenti, fino ai dieci giorni precedenti all'esame e se nel sangue ci sono gli anticorpi. Incrociando i dati dei due test abbiamo la certezza circa la positività o meno al virus e possiamo sapere se il paziente è un portatore sano».

Paolo Guidone

