PORDENONE Gli appelli del prefetto di Pordenone non sono finiti nel vuoto. Hanno sortito, almeno leggendo i numeri forniti dall'ufficio di gabinetto della Prefettura, l'effetto desiderato. Il Ferragosto è stato all'insegna della sicurezza e del rispetto, nella maggior parte dei casi, delle misure di distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid-19.

Greti dei fiumi presi d'assalto, così come le rive dei laghi. Una giornata soleggiata, con temperature calde ma non bollenti, ha richiamato in riva a Tagliamento, Meduna e Cellina centinaia di bagnanti. Barcis, sempre più località a vocazione turistica, è stata presa d'assalto anche dagli stranieri, così come il Piancavallo. La località montana, seppure manchi ancora qualche servizio ritenuto utile, sta conoscendo una stagione estiva particolarmente positiva. Un buon auspicio per il prossimo inverno. Anche alle Pozze Smeraldine, luogo incantato in comune di Tramonti di Sopra, era difficile trovare un posto libero dove potersi fermare.

I controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali, potenziati proprio in vista del ponte di Ferragosto, sono stati capillari sull'intero Friuli Occidentale. Con particolare attenzione alle località più frequentate. Centocinquanta le persone controllate, nessuna sanzione elevata. Anche gli esercizi pubblici aperti, soprattutto bar e ristoranti, non hanno fatto emergere particolarità criticità. Su cinque controllati, in nessuno di questi sono state riscontrate irregolarità. È proprio il caso di dirlo: a Ferragosto a prevalere è stato il buonsenso. Quello che il prefetto Maria Rosaria Maiorino aveva chiesto a tutte quelle persone che avrebbero trascorso una giornata all'aria aperta, in compagnia di amici o di parenti. La paura di nuovi contagi la curva sta continuando a salire giorno dopo giorno sta facendo mantenere l'attenzione alta. Per una minoranza che non osserva le misure anticontagio o che prende sottogamba il virus, la maggioranza le sta rispettando. I controlli, come concordato durante l'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono stati intensificati. Più pattuglie (rispetto al solito) hanno monitorato e continueranno a farlo (almeno sino a fine agosto) gli obiettivi considerati più sensibili. Controlli mirati anti assembramento.

Ma più controlli anche della velocità e soprattutto delle condizioni psicofisiche degli automobilisti che si mettono alla guida. Un rafforzamento dell'attività preventiva ma anche, se sarà necessario, di quella repressiva. Se è vero che il periodo di lockdown ha limitato al massimo il numero degli incidenti stradali, il liberi tutti ha fatto nuovamente emergere una situazione di criticità: la ripresa della circolazione stradale ha fatto emergere condotte di guida scorrette. Oltre al fatto che il numero dei sinistri, anche gravi, è in costante crescita. Il prefetto ha chiesto alle forze di polizia di attuare un maggior controllo del territorio. Soprattutto lungo le arterie più trafficate, quelle che conducono al mare piuttosto che alla montagna. Ma anche le strade che portano ai locali di intrattenimento e di aggregazione, quelli che, soprattutto nel fine settimana, richiamano decine di giovani provenienti da ogni dove. È logico perciò attendersi ancora un'attenzione particolare lungo la Pontebbana e l'A28, ma anche su ex strade provinciali e regionali che, a seconda dei casi, portano a locali di intrattenimento e località turistiche. Tolleranza zero nei confronti di chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche e stupefacenti. Ma anche nei riguardi di chi viene pizzicato a correre ben oltre i limiti orari consentiti. Giovani e meno giovani sono avvisati: eccedere potrebbe costare loro caro.

