Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLIPORDENONE E UDINE La variante indiana del Coronavirus è anche in Friuli Venezia Giulia. È stata riscontrata in un cittadino della provincia di Trieste, che di professione fa il marinaio, a valle di un controllo che il professor Pierlanfranco D'Agaro (il coordinatore della task force sui ceppi mutati) ha definito «puramente casuale». Il tampone è stato inviato in ambito Asugi e la mutazione è stata riconosciuta dai laboratori...