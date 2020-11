I CONTROLLI

PEDAVENA Doveva chiudere alle 18, ma al posto di abbassare la serranda e mandare tutti a casa ha organizzato una festa. I carabinieri della compagnia di Feltre, guidati dal capitano Luca Innelli, si sono presentati al locale El Travo di Pedavena che erano già passate le ventidue. «All'interno c'erano almeno sette o otto persone -spiegano le forze dell'ordine- che alla vista dei militari si sono allontanate precipitosamente». Tre avventori sono stati però bloccati e non hanno avuto altra possibilità che ammettere che all'interno era in corso una festa. Con buona pace, evidentemente, del rispetto delle norme che impongono la chiusura dei locali alle 18.

LE SANZIONI

«Per il titolare - spiegano sempre i carabinieri - è scattata la sanzione pecuniaria prevista e la chiusura immediata del locale per 5 giorni». Ma i guai non sono finiti qui. Perché a finire nella rete sono stati anche i tre clienti che hanno dovuto compilare un'autocertificazione sulla quale sono in corso le verifiche: «Essendo passate le 22 non potevano infatti trovarsi fuori casa senza giustificato motivo».

A LAMON

Dieci persone sono state invece denunciate dai carabinieri di Lamon dopo un'indagine cominciata lo scorso mese di luglio. L'accusa per tutti è di manifestazione abusiva e disturbo alle persone. Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 19 e i 28 anni che in due occasioni (nel mese di luglio) avrebbero organizzato degli incontri di calcio nella piazza del comune. «Al dichiarato scopo - hanno ricostruito le forze dell'ordine - di protestare contro la mancata protrazione dell'orario di apertura degli esercizi pubblici». Episodi che hanno suscitato le rimostranze dei residenti che stanchi del trambusto hanno deciso di sporgere una formale querela.

I CONTROLLI

Nel corso della settimana sono state 969 le persone controllate dalle forze dell'ordine. Nove quelle sanzionate per non aver rispettato l'ordinanza che impone l'uso della mascherina e il divieto di circolazione dopo le 22 se non per i casi previsti. Quarantacinque in totale le attività e i locali che sono stati controllati della forze dell'ordine.

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

