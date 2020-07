I CONTROLLI

JESOLO Centro culturale islamico, ieri i controlli dei tecnici del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4. Intanto sul litorale continuano ad aumentare i positivi con due nuovi casi tra i residenti di Cavallino-Treporti. A Jesolo è finita sotto osservazione è finito la sede di via Aquileia usata da fedeli islamici, soprattutto appartenenti alla comunità bengalese, per incontri culturali. Durante l'ispezione non sarebbero state riscontrate infrazioni. A far scattare il controllo, il caso positivo di un cittadino originario del Bangladesh e dipendente in un ristorante del lido nel quali poi sono stati riscontrati altri quattro casi. E tutti tra cittadini bengalesi. Uno dei sospetti, infatti, era che il primo contagio fosse partito in un centro di preghiera, da ciò i controlli del caso mentre per oggi, che per gli islamici sarebbe giornata di preghiera, il sindaco Valerio Zoggia ha chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i controlli per evitare assembramenti.

A gettare acqua sul fuoco è Kamal Hossain, uno dei rappresentanti dei cittadini bengalesi nel litorale che invita tutti alla calma e a non colpevolizzare una comunità pacifica, ben radicata e che vanta molti lavoratori tra hotel e ristoranti. «Invito tutti alla calma dice ho sentito più di qualcuno accusare i cittadini del Bangladesh come untori, questo non va bene. Noi siamo gente pacifica, non siamo in Italia per creare problemi ma solo per lavorare, svolgendo molti lavori che gli italiani non vogliono più fare. Purtroppo ci troviamo nel mezzo di una pandemia che ha investito tutto il mondo e non è colpa di nessuno quanto sta accadendo. Non ci siamo poi trovati a pregare nel centro culturale e oggi non è prevista nessuna preghiera collettiva, tutti noi stiamo facendo molta attenzione».

Intanto al ristorante chiuso da una settimana, è stato appurato che i casi positivi riguardavano solo i dipendenti della cucina e non risulterebbero altri contagiati. Per questo i gestori, assieme all'Ulss 4, stanno predisponendo la riapertura. Infine, a Cavallino-Treporti si sono registrati due casi positivi. Si tratta di due residenti che lavorano in ambito sanitario a Mestre (come si legge a parte) la cui positività è emersa dopo i controlli predisposti per gli operatori sanitari. Entrambi non hanno sintomi e si trovano in isolamento domiciliare. «La situazione è ampiamente sotto controllo ha ribadito la sindaca Roberta Nesto i controlli previsti dall'autorità sanitaria hanno confermato la loro importanza, permettendo di individuare e isolare in tempi rapidi i casi positivi».

