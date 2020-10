I CONTROLLI

CONEGLIANO Di giorno tutto o quasi è filato liscio, ma la notte che ha preceduto la cronometro del prosecco è stata molto impegnativa per la polizia locale (e i carri attrezzi). Sono stati quasi una sessantina gli automobilisti che venerdì hanno dimenticato i loro veicoli in sosta lungo il percorso di tappa o nei grandi parcheggi alle spalle della stazione ferroviaria. Sia il tracciato sia le grandi aree di sosta erano inutilizzabili, come spiegava una chiara segnaletica affissa da giorni.

GLI INTEREVENTI

«Abbiamo svolto un enorme lavoro tra venerdì e la mattina di sabato per rimuovere una sessantina di mezzi rimasti sul circuito di gara o negli spazi destinati alle squadre conferma il comandante della polizia locale Claudio Mallamace e tutto questo nonostante avessimo tappezzato percorso e parcheggi con i segnali di divieto». Ne è conseguito anche un grande lavoro per i carri attrezzi: «Visto che dovevamo liberare velocemente le strade, ne abbiamo chiamati 10 per rimuovere le auto. Le sanzioni per i trasgressori ammontano a 42 euro, a cui si sommeranno le spese di rimozione per circa 90 euro», spiega Mallamace, che ricorda come la giornata dei suoi agenti (30 quelli in servizio ieri, oltre a quasi 200 volontari tra alpini e protezione civile) sia iniziata molto presto: «Alle 5 il personale ha iniziato ad entrare in servizio, e oltre a completare le rimozioni dei veicoli in sosta vietata ha anche allontanato una decina di camper che si erano attestati lungo il percorso di gara, soprattutto tra Bagnolo e Ca' del Poggio. Un'ordinanza vietava questi stazionamenti e quindi le pattuglie hanno invitato i conducenti ad allontanarsi, senza sanzionarli».

CENTRALE OPERATIVA

Mallamace ha fatto la spola tra partenza e comando di piazzale San Martino, dove fino alle 18 è rimasto attivo il centro operativo comunale, ed è anche andato a rendersi conto di persona della situazione dell'ordine pubblico al Muro di Ca' del Poggio, uno dei punti dove più si temeva l'assalto degli appassionati. «Sul Muro la situazione è rimasta abbastanza sotto controllo testimonia il comandante che ha giurisdizione anche a San Pietro di Feletto lungo la salita era impossibile contenere le persone, ma in mattinata chi si trovava lungo il percorso era distanziato e indossava le mascherine». Momenti di apprensione si sono vissuti invece in centro, perché tra via Calvi e corso Vittorio Emanuele II, nei metri più vicini al luogo della partenza, la distanza tra ciclisti e pubblico è apparsa insufficiente a salvaguardare la bolla che protegge i girini. «Si era creata della confusione ammette Mallamace ma abbiamo attuato un protocollo che ci ha portato rapidamente a ristabilire l'ordine, posizionando transenne con teloni alti che impedivano di vedere bene i concorrenti. Ciò ha permesso di allontanare diversa gente». Si può discutere a lungo se si potessero definire assembramenti le decine di persone che hanno assistito alle partenze dei ciclisti molto vicine, ma le forze dell'ordine hanno privilegiato la dissuasione alla repressione: «Non abbiamo elevato sanzioni per uso scorretto dei dispositivi di protezione o assembramenti, ma solo invitato quei pochi che indossavano scorrettamente le mascherine a indossarle meglio. Tutti hanno ottemperato ai nostri inviti, abbiamo visto tanta disciplina, e comunque si era all'aperto e la gente tendeva a rimanere ferma per poco», testimonia il comandante.

Luca Anzanello

