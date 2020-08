I CONTROLLI

CASIER La domanda che circola da ieri tra gli uffici dell'Usl e quelli della Prefettura è sostanzialmente una: cosa fare dei richiedenti asilo ospitati nell'ex caserma Serena risultati negativi anche al tampone di controllo e quindi a tutti gli effetti guariti? Si tratta di 62 ragazzi che, sulla carta, non hanno più motivo per restare barricati dentro il centro d'accoglienza. Ma il problema ora è: dove metterli? Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, dice che a decidere sarà sostanzialmente la prefettura: l'azienda sanitaria, in effetti, ha il solo compito di tenere sotto controllo lo stato di salute dei migranti e dare le indicazioni per evitare un ritorno del contagio. Il resto, come la collocazione dei ragazzi negativi, rimane una questione legata più all'ordine pubblico e quindi di stretta competenza di questura e prefettura. Ma visto quanto accaduto in via Pisa, dove i primi cinque negativizzati spostati nel grattacielo (che poi in realtà non erano nemmeno loro, ma questo lo si è scoperto quando ormai gli animi si erano scaldati) sono stati accolti con una manifestazione di protesta dai residenti, adesso l'ordine è quello di procedere con i piedi di piombo. La prefettura deciderà come muoversi anche se resta l'unica certezza: chi è negativo non resterà dentro l'ex caserma.

I NUMERI

Gli esiti dei tamponi fatti lunedì sono questi: 62 ragazzi sono risultati negativi, 6 invece sono ancora positivi mentre un tampone è da riprocessare. All'appello mancano due richiedenti asilo risultati negativi al primo giro ma che, non è chiaro per quale motivo, si sono rifiutati di fare il secondo tampone, quello di controllo. Molto probabilmente verranno sottoposti al test oggi, quando medici e infermieri dell'Usl torneranno alla Serena per un altro giro di tamponi a tutti gli ospiti e operatori. La speranza è che il numero di negativi aumenti notevolmente: «Siamo fiduciosi - sottolinea Benazzi - i ragazzi risultati positivi nell'ex caserma sono tutti asintomatici, quindi contiamo che entro la fine del mese si negativizzino tutti. Al quel punto potremo consegnare un centro d'accoglienza Covid free».

LA DIATRIBA

Ma mentre la questione dei positivi si va normalizzando, anche se la guardia attorno all'ex caserma resta alta e il presidio di sicurezza delle forze dell'ordine rimarrà fino a quando tutti si saranno negativizzati, resta in piedi il confronto tra Usl e Nova Facility su come si sia propagato il virus dentro la Serena. L'Usl dice che il virus trovato a fine luglio non è collegabile a quello di giugno, si tratta di due episodi differenti. La società che gestisce il centro invece sospetta che dopo il focolaio scoperto a giugno, il Covid non se ne sia mai andato. E questo getterebbe delle ombre su chi è deputato al controllo. Roberto Rigoli, responsabile del centro di Microbiologia del Ca' Foncello di tutta la regione, evita la polemica e parla da scienziato: «Io mi baso solo sui dati - dice - abbiamo mandato all'Istituto Zooprofilattico delle tre Venezie i campioni prelevati al ragazzo originario dal Pakistan trovato positivo a giugno e che poi ha infettato alcuni ospiti dando vita al primo focolaio; e abbiamo mandato anche i campioni dei dieci ragazzi trovati positivi a luglio. Le analisi ci diranno, senza margine di errore, se si tratta dello stesso virus oppure no. Nel primo caso, quindi se il virus è lo stesso, ammetteremo di aver sbagliato qualcosa. Ma del resto la situazione è talmente anomala che, pur facendo tutto il possibile sempre e in ogni occasione, qualcosa da rivedere ci può sempre essere. Se invece i due virus sono diversi, allora significa che si tratta di focolai diversi e che quindi i nostri controlli funzionano perché li abbiamo individuati. Ma la risposta a tutte queste domande ce la darà la scienza».

Paolo Calia

