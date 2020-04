I CONTROLLI

BIBIONE Voglia di mare e di Bibione, nove persone finiscono nel mirino della Polizia locale. La voglia di evadere è tanta, dopo giorni in cui la gente è costretta a rimanere chiusa in casa. Se poi si aggiungono le splendide giornate di sole, la temperatura in aumento e la vicinanza con le festività pasquali, cresce ancora di più la voglia di andare al mare. Da qui il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto ha disposto una serie di controlli contro chi occupa le seconde case a Bibione, quelle che durante l'anno sono chiuse e vengono usate da persone residenti fuori del Comune solo nei mesi estivi. Pronto il piano del comandante della Polizia locale William Creamasco, che ha attivato una serie di controlli. Gli agenti hanno già individuato due gruppi, uno da sette e uno da due persone, che occupavano appartamenti di solito sfitti. Le indagini sono ancora in fase di accertamento per verificare se gli occupanti sono veramente residenti negli appartamenti al mare come hanno dichiarato. In caso di false dichiarazioni le sanzioni amministrative vanno da 400 a 3000 euro oltre a una serie di sanzioni penali. «Nessuno vuole fare repressione ci tiene a precisare il sindaco Codognotto ma siamo in emergenza e vogliamo prima di tutto tutelare la salute della gente. Posso capire che la tentazione di uscire è tanta, ma in questo momento non è possibile, bisogna rispettare quanto ci viene richiesto a livello governativo. Per cui chi non rispetta le regole verrà sanzionato». In vista del fine settimana con le festività di Pasqua e Pasquetta i controlli della Polizia locale saranno intensificati anche in collaborazione con l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato per far rispettare le disposizioni in materia di Coronavirus. (m.cor.)

