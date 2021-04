Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLIBELLUNO Vigile al bar, in barba alle norme anti-covid. Inevitabile la multa anche per lui: si tratta di un agente della polizia locale di un comune confinante, sorpreso nelle settimane scorse dai colleghi di Borgo Valbelluna in un locale di Trichiana. Un esercizio pubblico che si trova proprio a pochi passi dalla sede degli agenti, che si sono insospettiti dal viavai di persone che c'erano di fronte a quel locale. Il blitz ha tolto...