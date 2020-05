I CONTROLLI

BELLUNO Una media di 6 blitz al giorno. Così hanno lavorato, dal 18 marzo scorso, i tecnici dello Spisal della Usl1 Dolomiti. Il bilancio vede 248 controlli in altrettante aziende bellunesi e 21mila 660 lavoratori. «Si tratta di verifiche a tutela dei lavoratori e clienti nelle aziende», ha sottolineato ieri il direttore generale della Usl 1 Dolomiti. Adriano Rasi Caldogno.

I DATI

Secondo il bilancio effettuato al 30 aprile sono stati effettuati da personale Spisal, coadiuvati da personale Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, un totale di 248 sopralluoghi in aziende dei vari comparti. I controlli hanno riguardato 96 punti vendita di supermercati, negozi alimentari o mensa: si tratta del 39% dei blitz effettuati. Poi passate al setaccio 3 aziende metalmeccaniche e elettromeccaniche (il 14% dei controlli) e 20 occhialerie (l'8%). Controlli sono stati effettuati anche nelle case di riposo o residenze socio assistenziali per anziani (15 blitz), in ferramenta e consorzi agrari (12), aziende chimico-farmaceutico (10), banche/poste/assicurazioni (10), vivai (9), autotrasporti (6), tessili (4), lavasecco (4), cantieri (3) e altro (25).

NEL MIRINO

«Nei sopralluoghi effettuati -ha spiegato il dg Usl, Rasi Caldogno - , particolare attenzione è stata rivolta alla verifica dell'accesso in azienda dei lavoratori e dei clienti e gestione degli spazi comuni quali spogliatoi, sale mensa, spazi di ristoro. E ancora: alle pulizie e sanificazione dei locali e delle attrezzature di uso comune, informazione data ai lavoratori affinché adottino misure di prevenzione atte ad evitare la diffusone del virus quali le corrette regole di igiene ed il corretto lavaggio delle mani. Verifiche sul rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro e il corretto uso di mascherine chirurgiche o altri DPI messi a disposizione».

GLI ESITI

Non si conoscono, al momento, gli esiti dei controlli, ma da più aziende, fin dall'inizio delle verifiche 40 giorni fa questo tipo di accertamenti sono stati accolti di buon grado. Servono, dicono molti, a comprendere se si sta agendo nella maniera giusta. Perché, si sa, anche il mondo del lavoro nella fase 2 è qualcosa di nuovo per tutti.

