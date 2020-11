I CONTROLLI

BELLUNO Questa settimana, nell'ambito delle verifiche dell'applicazione delle regole anti-Covid, sono state controllate 23mila persone in Veneto 325 le sanzioni. Sul fronte negozi: 5609 sono gli esercizi commerciali controllati di cui 24 sanzionati. Il bilancio è stato fatto ieri dal Ministero dell'Interno, con le parole del sottosegratatio di Stato Achille Variati. Una grossa fetta di controlli ha riguardato il territorio della nostra provincia, che si piazza sia per numero di verifiche che per multe, al pari della provincia di Vicenza, che però al triplo degli abitanti.

LA SETTIMANA

Come si legge dal quotidiano minitoraggio di Palazzo dei Rettori, nella settimana dal 9 al 15 novembre sono state 1799 le persone controllate e 25 di queste sono incorse in sanzioni per il mancato rispetto del divieto di assembramenti o per aver consumato in piedi in qualche esercizio commerciale. Tra i fatti rilevanti la festa illegale sotto il ponte degli alpini scoperta dal pattuglione di polizia e carabinieri, con 16 giovani multati. Sul fronte negozi invece, sempre in quella settimana, sono stati 581 gli esercizi controllati e per due di questi è scattata la multa.

IL TREND

Dai dati riassuntivi del Ministero diffusi ieri dal 3 maggio scorso al 17 novembre a Belluno sono state 51.825 le persone controllate e di queste 220 sono incorse in una multa. Vale a dire solo lo 0,42% di bellunesi controllati non rispettavano le regole anti-contagio. Sempre dai dati del Ministero dal 3 maggio al 17 novembre nel Bellunese 34.202 esercizi commerciali sono stati controllati nell'ambito del dispositivo per il rispetto delle regole dei Dpcm varato dalla Prefettura. Solo 14 non erano in regola e sono stati sanzionati. In quel periodo ci sono state anche una chiusura provvisoria e due chiusure come sanzione amministrativa accessoria.

Nella settimana in corso sono già 396 le persone identificate, ma è scattata finora solo una multa. Per quanto riguarda i negozi: in questi primi tre giorni 96 esercizi sono stati controllati, per uno c'è stata la multa.

