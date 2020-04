I CONTROLLI

BELLUNO Non hanno resistito alla montagna: 17 bellunesi multati dal Sagf, il soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sono stati scoperti a spasso in varie zone dell'Ampezzano E Comelico: erano in giro senza motivo e di fatto stavano facendo attività sportiva. Il tutto in chiara violazione delle regole anti-contagio.

LA PREVENZIONE

«Continua l'attività dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza - spiegano in una nota le Fiamme Gialle - volta alla prevenzione e tutela della salute pubblica, nell'alveo delle direttive emanate dalla locale Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed in ossequio alle Ordinanze emesse dal Questore di Belluno, finalizzate a concretizzare le misure di contenimento della diffusione del Covid-19».

IL BILANCIO

Dal 10 aprile a ieri, 17 aprile, sono state impiegate su strada 48 pattuglie nell'intero territorio provinciale oltre alle 26 ulteriori pattuglie del Sagf di Cortina d'Ampezzo e di Auronzo di Cadore. Hanno perlustrato i principali sentieri turistici di montagna delle Dolomiti bellunesi. In totale sono stati effettuati 444 controlli, sia nei confronti di persone fisiche che di esercizi commerciali. In questi 7 giorni sono state fatte 17 sanzioni amministrative (gli importi vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 3mila). «La maggior parte - spiegano dal comando provinciale - sono state elevate operata dai militari del Soccorso Alpino del Corpo nelle aree montane di elevato interesse turistico del Comelico e dell'Ampezzano nei confronti di cittadini che, senza alcun giustificato motivo ed in larga parte provenienti da altri comuni della provincia, venivano ritrovati a passeggio ovvero a svolgere attività sportiva individuale senza nulla curarsi delle disposizioni limitative vigenti». I finanzieri hanno poi posto particolare attenzione ai flussi di cittadini verso le seconde case di proprietà.

MASCHERINE

Prosegue il costante monitoraggio delle farmacie e parafarmacie della provincia bellunese: negli ultimi 7 giorni sono stati fatti 32 controlli complessivi, «dai quali nell'ultima settimana non sono emerse particolari irregolarità», spiegano i finanzieri. «Con riferimento all'acquisto di mascherine protettive, dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi medico-chirurgici (PMI) -mette in guardia il Comando Provinciale della Guardia di Finanza - invitiamo i cittadini a richiedere, al momento dell'acquisto, dispositivi di protezione individuali conformi alla normativa vigente ed approvati dagli Organismi Sanitari competenti, affinché nessuno possa approfittarsi della buona fede altrui in questa situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19». Prosegue, infine, l'attività ispettiva a supporto della Prefettura di Belluno, consistente nell'attuazione di specifici servizi volti a verificare la veridicità dei contenuti delle comunicazioni inviate al Prefetto dalle imprese.

