I CONTROLLI

BELLUNO Incredibilmente a un mese dall'inizio dei controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle regole anti-contagio c'è ancora chi non ha capito. È il caso di una donna, una cliente del panificio Raveane di Feltre, che qualche giorno fa si rifiutava di indossare mascherina e guanti. «Noi li forniamo, come previsto dalle regole, a tutti iclienti - spiega la dipendente che era presenta al momento del fatto -: devono indossarli quando entrano nel negozio». Per qualche ragione però la donna non ne voleva sapere: ne è nata una discussione con gli altri utenti in coda e è partita anche la richiesta di aiuto ai carabinieri, da parte di uno dei presenti. «Non siamo stati noi a chiamare il 112 - spiegano dal panificio - perché alla fine la cliente ha capito e ha indossato i dispositivi».

È solo uno degli episodi finiti all'attenzione delle forze dell'ordine in questi giorni e in questo fine settimana di Pasqua alzeranno ulteriormente il tiro con controlli a tappeto anche con leggi-targa, per evitare l'esodo dei proprietari delle seconde case. Ad oggi sono quasi 14mila le persone identificate dal 16 marzo scorso, da quando è partito il dispositivo varato dalla Prefettura per contenere l'emergenza dell'epidemia. Solo gli ultimi dati: 701 le persone identificate lunedì e 818 martedì. Purtroppo la brutta notizia è che le multe sono in crescita, segno che ancora non è passato il messaggio: 47 sanzioni lunedì, 30 martedì. Va un po' meglio sul fronte delle attività: sono stati 32687 i controlli in meno di un mese (dal 16 marzo), 1170 solo lunedì e 1249 martedì. Questa settimana non c'è stata nessuna denuncia.

Come annunciato dalla Prefettura in questa Pasqua ci saranno in strada 870 pattuglie delle forze dell'ordine, per un totale di 1.700 unità di personale. Osservate speciali le vie di accesso alle località turistiche, con i posti di controllo lungo la SS51 di Alemagna, dall'intersezione con l'autostrada A27 ( porta di accesso alla conca ampezzana, al Cadore e al Comelico), e la SR 203 Agordina.

