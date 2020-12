I CONTROLLI

BELLUNO Il messaggio sembra essere passato forte e chiaro: non è più il tempo di fare i furbetti. I morti e i malati non si fermano: ognuno deve fare la propria parte. L'hanno sicuramente fatta i bellunesi ieri, nel primo giorno di entrata in vigore dell'ordinanza del governatore Zaia che vieta gli spostamenti dai comuni dopo le 14. I controlli dedicati, varati dal prefetto Adriana Cogode nell'ultimo comitato interforze, e organizzati dal questore Lilia Fredella, sono scattati proprio a quell'ora. Sedici pattuglie in un servizio interforze coordinato hanno effettuato accertamenti su persone e attività commerciali. Non ci sono state sanzioni: tutti hanno rispettato le regole. L'unica multa scattata ieri è quella elevata la mattina dalla polizia di Stato a uno dei manifestanti dell'evento negazionista in piazza dei Martiri: la persona in questione nonostante vari richiami non voleva indossare la mascherina. Ora pagherà 400 euro.

SULLE STRADE

Il questore Lilia Fredella aveva firmato l'ordinanza al termine del tavolo tecnico e ha organizzato l'attività speciale sulle nuove disposizioni regionali contro la diffusione del Coronavirus. Dalle 14 hanno operato in provincia solo per questo 8 agenti della polizia di Stato, 12 carabinieri, 6 finanzieri, 6 agenti di polizia locale. Le pattuglie hanno lavorato in modalità dinamica, con diversi passaggi in piazza dei Martiri, ma anche con posti di blocco e blitz nelle attività commerciali. I controlli hanno si sono estesi da Cortina, Comelico e Cadore fino a Belluno e in contemporanea anche su Feltre. Qui e nel capoluogo il servizio interforze si è concentrato sulle vie dello shopping, dove si sarebbero potute riversare persone per i regali natalizi. Nel mirino delle forze di polizia l'eventuale spostamento dal proprio comune o il mancato rispetto del divieto di assembramento. Negli esercizi commerciali invece i controlli hanno riguardato il rispetto della somministrazione di bevande, dopo le 15, solo a clienti seduti. Su Cortina e l'Alto Bellunese le verifiche sono partite già la mattina: si attendevano gli arrivi delle persone alle seconde case (uno spostamento permesso) ma erano necessarie comunque delle verifiche. I turisti che hanno raggiunto le loro proprietà sono stati numerosi.

I NUMERI

Le forze dell'ordine ieri pomeriggio, nel servizio dedicato, hanno controllato in tutto 110 persone e 111 esercizi commerciali. Come si diceva non sono scattate multe. Ora il dispositivo verrà tarato alle regole del nuovo Dpcm per le festività di Natale.

IL TAVOLO

Lunedì ci sarà un nuovo tavolo tecnico in questura e si organizzeranno i blitz delle forze dell'ordine per i giorni rossi. L'operazione interforze infatti ieri sera si è conclusa. I controlli ieri sono proceduti nella notte con le pattuglie in servizio, ma non interforze. Sicuramente scatteranno le verifiche con un esercito di uomini per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Lo aveva annunciato il prefetto. «Ancora una volta cerchiamo di dare un segno di intelligenza e rispettiamo tutti le regole, anche considerando tutti coloro che hanno perso i propri cari - aveva detto venerdì il prefetto Adriana Cogode lanciando un appello ai bellunesi -. Il Natale è anche per queste riflessioni, non solo per farci i regali. Siamo arrivati a un punto, dopo un anno di emergenza, in cui non ci possiamo permettere di non stare attenti. Lo dobbiamo fare per tutti quelli che si sono ammalati o morti. Ci sarà il massimo rigore e nessuno sconto rispetto a comportamenti non in linea con le regole»

Olivia Bonetti

