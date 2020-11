I CONTROLLI

BELLUNO Forse il messaggio è passato, finalmente: quello che si è appena chiuso è il primo fine settimana senza movida in centro a Belluno e senza la banda di via Sottocastello scatenata e in azione con alcolici e divertimento. Per la prima volta i servizi di controllo messi in atto nell'ambito del dispositivo varato dalla Prefettura, per la verifica delle regole anticontagio, non hanno intercettato alcuna festa illegale o assembramenti di giovani. In questo fine settimana infatti i controlli straordinari interforze, coordinati dalla Questura di Belluno con il dirigente delle Volanti Federico Farris e con il contributo dell'Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale non hanno evidenziato grosse irregolarità.

LE MULTE

Durante il turno straordinario di controlli ci sono state solo 6 sanzioni scattate per le mascherine abbassate o per chi si beveva il cocktail seduto fuori dal locale. Nulla a confronto delle decine di multe per migliaia di euro emesse puntualmente negli scorsi fine settimana.

LA SETTIMANA

Ma è da giorni che il trend delle violazioni delle regole anti-contagio, dettate dal Dpcm del capo del governo Conte, sta rallentando. Nella settimana che si è appena conclusa sono state appena 13 le multe a fronte di 1500 persone controllare (nella settimana precedente erano 25 le sanzioni staccate dagli agenti a fronte di un numero simile di controlli). Anche per le attività commerciali passate al setaccio per la verifica del pieno rispetto delle norme solo in 5 casi è emersa qualche anomalia. In 7 giorni, con 395 negozi controllati sono state staccate solo 5 multe (erano 44 nella settimana precedente) e in due casi c'è stata anche la sanzione accessoria della chiusura del locale.

LA DENUNCIA

Ma anche ieri si sono susseguite le denunce sui social da parte di residenti che hanno assistito all'assalto di turisti a luoghi di attrazione delle montagne bellunesi. Parcheggi pieni per le passeggiate ai Brent de l'Art e anche in altre zone del Feltrino.

