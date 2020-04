I CONTROLLI

BELLUNO Chi era in giro con la cocaina nell'auto. Chi invece, in barba ai divieti, era a spasso senza motivo. Chi litiga al supermercato per le code o perché non vuole indossare mascherina e guanti. Sono tutti incappati nei controlli, innalzati al grado di allerta massima in questo fine settimana di Pasqua. In questi tre giorni scenderanno in campo, come annunciato dalla Prefettura che ha varato il piano straordinario, 870 pattuglie delle forze dell'ordine e 1700 uomini. I carabinieri, ad esempio, impiegheranno circa 120 pattuglie al giorno sul territorio del provinciale quindi delle tre compagnie. Hanno iniziato ieri con 280 uomini in strada e in dal cielo. Le verifiche sono scattate nelle principali vie di accesso alla provincia e sulle arterie più utilizzate dai turisti, anche con l'elicottero dei carabinieri e i droni impiegati da alcuni comuni.

SULLE STRADE

Sulle strade c'era veramente poca gente: non sarebbe stato scoperto nessun furbetto delle seconde case, stando al bilancio del primo giorno. Ma bisogna aspettare l'incrocio dei dati rilevati dai leggi targhe, ovvero le telecamere che hanno monitorato il passaggio delle vetture. Osservate speciali sono in queste ore, infatti, tutte le vie di accesso alle località turistiche, con i posti di controllo lungo la SS51 di Alemagna, dall'intersezione con l'autostrada A27 ( porta di accesso alla conca ampezzana, al Cadore e al Comelico), e la SR 203 Agordina.

LA SCOPERTA

Così forse hanno scelto la giornata meno indicata per andare a comprare o spacciare droga i due bellunesi incappati, ieri, in uno dei tanti posti di blocco che ci sono sulle strade. E sono stati scoperti. Nei guai due giovani, uno dei quali pontalpino, fermati ieri a Sois dalla pattuglia dei carabinieri del Norm della Compagnia di Belluno. Una normale verifica sui motivi dello spostamento. I due sono subito apparsi nervosi e faticavano a dare giustificazioni sulla loro uscita. Alla fine non sono servite parole: nella perquisizione che è seguita dalla vettura sono spuntati alcuni grammi di cocaina, che è stata posta sotto sequestro. Per chi era quella droga? Da dove arrivava? Sono domande che solo nel corso dell'indagine avviata dai militari troveranno una risposta.

I DATI

Con il dispositivo portato al massimo livello d'allerta da ieri sono schizzati i numeri delle persone identificate e delle multe. Stando al monitoraggio della Prefettura sono ormai 3.873 le persone controllate (16.179 in totale dall'inizio dell'emergenza). Le persone sanzionate in questa settimana sono 187 (669 dal 16 marzo scorso). Sono scattate anche 4 denunce per altri reati: dal falso alla mamma positiva a spasso, finita nei guai per la tentata epidemia colposa. Le verifiche nelle attività commerciali invece sono state in questa settimana 5583 (35mila 849 dall'inizio dell'emergenza). Solo una l'attività chiusa per delle irregolarità nell'applicazione delle misure di sicurezza anti-contagio. Un adempimento che non è sempre semplice per i commercianti, tanto che si stanno verificando sempre più liti tra avventori indisciplinati o che si rifiutano di indossare guanti e mascherina. È accaduto anche ieri mattina in un supermercato di Quero.

SECONDE CASE

Più spinoso è il capitolo dei furbetti delle seconde case, con il giusto bilanciamento dei diritti di chi le tasse le paga e alte nei comuni della montagna e quello dei residenti che temono il contagio. Tutto chiuso, come accertato dalle pattuglie dei carabinieri ieri, le case nei villaggi del Nevegal: non c'era nessuno. Ma a Cibiana un residente segnalava sui social: «Nonostante i blocchi qualcuno è riuscito ad arrivare anche questo week end a Cibiana». E qualche altro: «Giro tutti i giorni per lavoro in provincia e ne vedo continuamente in tutte le zone che frequento, turisti tranquilli che tirano fuori le valigie dalle macchine. Probabilmente arrivano di notte».

