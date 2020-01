I CONTROLLI

BELLUNO Bastano cinque cifre per far capire come l'aria, sulle strade della provincia, sia cambiata: 16.191. È stato questo l'incremento dei punti patente ritirati lo scorso anno rispetto al 2018. In totale sono stati 20.398, più di uno ogni dieci automobilisti. In totale le sanzioni sono aumentate del 265 per cento. Erano 2.846 nel 2018, sono state 10.399 nel 2019. Come se un bellunese su venti fosse rincasato con una multa in tasca o sul parabrezza. Ma è guardando all'uso del cellulare che emerge lo spaccato che più preoccupa gli investigatori, le contestazioni per il telefono alla guida hanno registrato un aumento del 615 per cento.

PATTUGLIE

Una variazione frutto di una maggiore diversificazione dei controlli e di un incremento di servizi specifici: le operazioni chiamate ad alto impatto. Sono state 1923 le pattuglie schierate dal comando della stradale. Di queste 55 sono quelle comandate in servizio di scorta e di Polizia Giudiziaria.

SICUREZZA IN AUTO

Tra le sanzioni su cui il comando si è concentrato, come da disposizioni a livello nazionale, c'è il controllo dell'uso del cellulare alla guida. Nel 2018 il blocchetto dei poliziotti aveva sganciato solo 69 contravvenzioni per questa violazione, negli ultimi 12 mesi è probabile che di blocchetti ne siano serviti più di uno: l'aumento è stato infatti, come detto, del 615 per cento, con 492 sanzioni in totale. Incremento sostanziale anche sul fronte delle contestazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, le violazioni contestate sono passate da 257 a 989, quelle relative alla velocità sono passate da 90 a 138 (+53 per cento) se guardiamo alla velocità rilevata con gli strumenti come l'autovelox o il telelaser le infrazioni arrivano a 3.675 a fronte delle 50 contestate con lo stesso metodo nel 2018. Nel 2019 «è proseguita la campagna di controllo sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti dei veicoli» spiega una nota del comando: 101 sono i conducenti risultati positivi all'alcoltest, anche in questo caso c'è stato un incremento: se si considera che dodici mesi prima erano stati 93. Sul fronte dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti positivi sono stati 7, lo stesso numero del 2018.

PATENTI

Di pari passo sono saltate un sacco di patenti e di punti che le corredano. Sono state in totale 409 quelle ritirate a fronte delle 195 (+110 per cento) dell'anno precedente. Aumentato anche il ritiro delle carte di circolazione passate da 80 a 95 ma in questo caso l'incremento è più contenuto (+18 per cento). Il numero di punti patente decurtati sono passati di 4.207 del 2018 ai 20.398 del 2019: 16.191

MEZZI PESANTI

I controlli hanno riguardato anche i bisonti della strada: +15 per cento, in questo settore, le sanzioni elevate. In particolare aumentano le violazioni per eccedenza di carico passate dalle 78 del 2018 alle 180 (+13 %), mal sistemazione del carico, passate da 13 a 41 (+210 %) e quelle relative ai tempi di guida e di riposo, passate da 49 a 230 (+370 %). In aumento anche le violazioni concernenti le alterazioni e/o manomissioni del cronotachigrafo passate da 4 a 15 e l'abusivismo nel settore dell'autotrasporto passati da 6 a 17 casi accertati.

L'aria sulle strade della provincia è cambiata.

Andrea Zambenedetti

