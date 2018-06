I contributi di Parnasi alla fondazione vicina ai dem

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA C'è anche la Fondazione EYU fra le organizzazioni che hanno beneficiato dei finanziamenti del costruttore Luca Parnasi. La EYU (che sta per European Youth Utopia) non è una Fondazione qualsiasi perché è uno dei centri propulsori del renzismo. E' presieduta da Francesco Bonifazi, senatore da sempre molto vicino a Matteo Renzi, che è anche il tesoriere del Pd, e fra i suoi dirigenti - ma la Fondazione non ha dipendenti - c'è anche Adrio Maria de Carolis, classe 1967, che è fra i sondaggisti di fiducia di Renzi.Lo statuto...