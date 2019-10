I CONTRIBUTI BELLUNO La seconda parte della mattinata al Fulcis è stata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTRIBUTIBELLUNO La seconda parte della mattinata al Fulcis è stata dedicata all'esperienza di alcune donne che occupano una posizione apicale in organizzazioni di categoria, in società e in politica. Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, ha sottolineato l'importanza di saper conoscere se stesse per poter orientare le proprie scelte sulla base delle attitudini che ognuno di noi ha. Nella vita professionale conta poi saper gestire le complessità e saper cambiare direzione quando le circostanze lo richiedono. Un mix di doti che...