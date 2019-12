I CONTI IN TASCA

BELLUNO «Qui tutti hanno una ricetta per come si possono risolvere i problemi di questo territorio. Ci avviamo a fine anno, tutti fanno i bilanci e parlano. Ogni associazione deve dimostrare di esistere ma così non si va da nessuna parte. Tutti devono lavorare sulla stessa lunghezza d'onda. Basta tavoli. È il momento di fare azioni concrete, concordate e condivise. L'unica via d'uscita è supportare questo ente». Amalia Serenella Bogana, sindaco di Alano di Piave e vice presidente della provincia di Belluno, si toglie un paio di sassolini dalla scarpa, prendendo le distanze da chi nelle ultime settimane ha presentato ricette più o meno miracolose su come risollevare le sorti del bellunese. L'occasione per farlo è la conferenza stampa di fine anno a Palazzo Piloni.

CAMPANELLO D'ALLARME

Per la Provincia i tempi non sono certo dei migliori ma in un contesto in cui predominano le tinte fosche trapela qualche sprazzo di luce. Chi, come il presidente Roberto Padrin, è capace di vedere il bicchiere mezzo pieno sottolinea che per il futuro c'è qualche prospettiva in più rispetto al passato: «In passato la parola d'ordine era spending review - ha detto il presidente Roberto Padrin - nella nuova legge di bilancio dello Stato c'è una prima inversione di tendenza: tornano a essere distribuite quelle risorse che prima lo Stato aveva tagliato. Avremo quindi la possibilità di liberare nuove energie negli investimenti. Da parte nostra l'obiettivo è di continuare a essere sempre più ente a servizio dei Comuni e del territorio. Anche per questo saranno fondamentali gli Stati Generali della Montagna, in cui il ministro Boccia approfondirà il documento programmatico che gli abbiamo presentato a metà dicembre».

Chi, come il consigliere Pierluigi Svaluto Ferro, vede il bicchiere un po' meno pieno sottolinea che le cose non sono destinate a cambiare a breve. «La normativa in vigore ha creato problemi enormi alla Provincia. Lo vediamo sulle funzioni non fondamentali, dove gli uffici sono in apnea, perché non ci sono le risorse umane sufficienti per mandare avanti quello che dovremmo fare. Il passaggio alla Regione del personale delle funzioni non fondamentali è stato deleterio. Neppure il prossimo anno cambierà qualcosa».

COSA DICONO I NUMERI

«Per quanto riguarda le progettazioni da Fondo Comuni di confine, la Provincia ha gestito direttamente progetti per 25 milioni di euro - ha spiegato Padrin - importantissimi soprattutto l'Investi Scuola e il piano di marketing territoriale, che proseguiranno anche in futuro. Ma essenziale è stato anche l'intervento che riguarda il bando di sostegno ai negozi di vicinato. Se guardiamo alla totalità dei progetti, compresi quelli che hanno soggetti attuatori diversi dalla Provincia, parliamo di 162 milioni di euro dal 2013 a oggi».

«Nel 2019 siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario - ha ripreso Bogana - con i contributi ai Comuni di seconda e terza fascia, che non hanno accesso ai Fondi dei Comuni di confine. Credo che queste risorse vadano ripensate nella loro funzionalità. Sull'edilizia scolastica abbiamo intercettato tutti i finanziamenti possibili del ministero per poter dare sicurezza agli edifici; nel 2019 abbiamo realizzato lavori, tra manutenzione ordinaria e straordinaria, per circa 2 milioni di euro».

IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

Il 16 febbraio si vota per il rinnovo del Consiglio, un'assemblea passata da dieci rappresentanti a sei tra consiglieri dimissionari e mancate ricandidature.

Andrea Zambenedetti

