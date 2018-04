I conti di Fondazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO La Teatri spa è in fase di trasformazione, ma non è in liquidazione: «Un termine impegnativo che non ho mai usato», puntualizza Gianfranco Gagliardi, amministratore unico della società. Ciò non toglie che, considerate le difficoltà di Fondazione Cassamarca, il quadro generale non sia di certo quello di un paziente in piena salute. Anzi. E il mancato rinnovo del contratto del direttore Federico Pupo non è proprio un bel segnale. La soluzione per sgravare Ca' Spineda dai costi di gestione dei teatri trevigiani è la...