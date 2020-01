I CONTI DEL COMUNE

VENEZIA «Quando sono arrivato ho trovato un disavanzo di 72 milioni di euro, da recuperare in 28 anni, secondo i calcoli dei commissari. L'anno scorso lo avevamo ridotto a 29 milioni. E la notizia di oggi è che, con la prossima approvazione del rendiconto 2019, lo avremo azzerato». Gongola il sindaco Luigi Brugnaro, forte di un bilancio in miglioramento che gli ha consentito di scalare una particolare classifica sulla capacità amministrativa dei 32 principali Comuni italiani. Si tratta di uno studio indipendente, a firma di Franco Mostacci, ricercatore Istat, che mette a confronto indicatori di bilancio vari per misurare, appunto, la capacità amministrativa dei maggiori Comuni italiani. Ebbene, tra 2017 e 2018, Venezia è passata dalla 14esima alla settima posizione nella classifica generale dei 32 Comuni e dalla quarta alla prima in quella dei capoluoghi di Città metropolitana. Ed ecco la scelta di presentare questi risultati pubblicamente, ieri, in una conferenza stampa con il sindaco e l'assessore al bilancio, Miche Zuin.

I SETTE INDICATORI

«Venezia è il Comune che ha fatto il balzo in avanti più significativo. E il nostro vanto è il miglioramento della liquidità. Non usufruiamo più dell'anticipazione di Tesoreria, che costringeva a pagare interessi alle banche» ha sottolineato l'assessore, passando in rassegna i sette indicatori principali della ricerca che promuove Venezia. Primo tra tutti proprio la riduzione del disavanzo che a Venezia è stato del 48%, a fronte di una media dei Comuni esaminati del 12%. Il debito pro capite, poi, è stato di 1.137 euro, contro una media di 1.723. Altro tema sentito, quello della tempestività nel pagamento dei fornitori passata da un ritardo di 47 giorni rispetto alla scadenza, a un pagamento anticipato di 2 giorni (la media è di 37 giorni dopo la scadenza). E ancora la capacità di riscossione delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa attestata sul 67%, a fronte di una media del 63%. Quella di pagamento degli impegni di spesa per diritti sociali, politiche sociali e famiglia sul 77%, contro il 69% della media. Altro dato, l'incidenza della spesa complessiva per istruzione e diritto allo studio, sviluppo del territorio e dell'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, politiche sociali che ha raggiunto il 55%, rispetto al 53% della media. Infine gli investimenti complessivi pro capite di 288 euro, a fronte dei 171 della media.

Anche tra gli altri indicatori Venezia è quasi sempre sopra la media. Poche le eccezioni. Sulle esternalizzazioni che la ricerca giudica negativamente e che a Venezia dunque sono troppe («Ma questa è più una scelta politica» ha osservato l'assessore). E sul personale: troppo. «Qui pesa il fatto che abbiamo uffici doppi. È la specificità di Venezia di cui non si tiene conto» ha annotato il sindaco.

Alla fine Venezia è al settimo posto nella classifica generale, con ai primi tre posti Ravenna, Parma, Modena («Tutti Comuni dell'Emilia Romagna. Non dovrei dirlo io...» ha scherzato Zuin), Verona al quarto, seguita ancora da Rimini e Reggio Emilia.

LA RICETTA VENEZIA

Brugnaro ha sottolineato l'importanza di questi indicatori: «A questo guardano gli investitori internazionali quando scelgono. Questi risultati sono più significativi dell'inaugurazione di un ponte o di una pista ciclabile. Questo va spiegato alla signora Maria». Il sindaco ha puntato il dito contro la «vecchia politica che distribuiva risorse e continua a farlo, senza averle, sottraendole alle nuove generazioni, creando debito». Ha rivendicato la sua «ricetta Venezia, fatta di scelte coraggiose per tagliare il debito pubblico ed efficientare i conti. Abbiamo dimostrato che si piò fare».

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA