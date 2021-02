I CONTI

CORTINA «Entra nel vivo la variante di Longarone, con la scelta del tracciato di questa opera viaria, per 270 milioni di euro, destinata a rendere fluido l'accesso all'area dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026». Ad annunciarlo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Per le infrastrutture realizzeremo una rivoluzione, sia in prospettiva olimpica, sia di rilancio della conca d'Ampezzo. Il progetto sportivo è il pretesto per dare il via a qualcosa di eccezionale e di prioritario per l'intero territorio bellunese». Zaia anticipa gli sviluppi di uno dei due interventi di adeguamento della Statale 51, per le Olimpiadi. Dopo il recente incontro di coordinamento tra i tecnici regionali, di Anas e i progettisti, per valutare le soluzioni dell'importante progetto, oggi c'è un ulteriore tavolo di coordinamento per la scelta del tracciato. «Non è possibile pensare ad uno sviluppo strategico del territorio, se non si risolve il nodo di Longarone dice Zaia - confido che vengano definite tutte le soluzioni tecniche condivise, per questa variante, per anticipare tutti i dettagli alla società che sarà incaricata di progettare e realizzare le opere olimpiche. Lo scorso giugno abbiamo concordato con la ministra De Micheli l'investimento per le opere olimpiche, per circa 500 milioni di euro». La vice presidente regionale Elisa De Berti precisa: «Sono emerse diverse soluzioni per Longarone. La variante alla 51 di Alemagna deve eliminare il traffico nel centro urbano, per dare risposte alle esigenze dei residenti e a quelle del turismo, anche in previsione dell'apertura di nuovi impianti di risalita». «Altra prerogativa importante della nuova soluzione viabilistica dovrà essere, oltre alla salvaguardia del centro abitato, anche la permeabilità della nuova strada rispetto all'importante area produttiva, con aziende di spicco internazionale. Tutte queste analisi e simulazioni tecniche sono svolte per verificarne, di concerto con il comune di Belluno, l'inserimento di una infrastruttura in un territorio certamente fragile e delicato sotto diversi profili».

LA FERROVIA

«Per arrivare alla cerimonia di apertura dei Mondiali c'è un lavoro complesso e lungo, dall'ideazione al finanziamento, passando dal coinvolgimento dei portatori di interesse e dalla diplomazia internazionale. Un lavoro a cui abbiamo creduto fin dal primo momento e lo abbiamo dimostrato con i fatti e con i finanziamenti», dichiara il deputato bellunese Roger De Menech, che poi elenca le azioni fatte: «Il governo ha stanziato 40 milioni di euro, dal 2017 al 2020, per le infrastrutture sportive di Cortina in vista dei Mondiali. Accanto all'impiantistica sportiva è stato fatto un piano per un migliore accesso e una mobilità più sicura. Il piano ha coinvolto il gruppo Ferrovie dello Stato, per eseguire opere con il triplice obiettivo di offrire collegamenti più celeri e sicuri, ridurre l'inquinamento e creare infrastrutture a beneficio del territorio, come eredità di lungo periodo della manifestazione».

LE STRADE

«Anas ha avviato lavori sulla rete viaria bellunese: lungo la statale di Alemagna per 172 milioni di euro e lungo la statale Carnica per 70 milioni. Rfi invece ha completato l'elettrificazione del tratto ferroviario tra Vittorio Veneto e Belluno per un controvalore di circa 81 milioni di euro e procederà a completare l'elettrificazione dell'anello basso delle Dolomiti, da Belluno a Montebelluna, via Feltre, investendo altri 100 milioni». Alle risorse statali vanno aggiunti gli investimenti del Fondo comuni confinanti: «Il comitato di gestione ha deciso di investire 28 milioni 700 mila euro per tre progetti legati ai Mondiali e allo sviluppo turistico di Cortina - elenca De Menech la cabinovia per le Cinque Torri e l'intervento stradale a Rumerlo; recupero funzionale, riqualificazione e potenziamento della piscina comunale; riqualificazione del percorso ciclopedonale tra La Riva e Cademai. Infine Fondazione Cortina ha ricevuto dalla Provincia di Belluno 400 mila euro per le azioni di marketing».

Marco Dibona

