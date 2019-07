CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTEGGIBELLUNO Maltempo 2018: 930 richieste di risarcimento danni per un ammontare di 90 milioni di euro. Cifra a valenza regionale che per circa la metà fa capo alla provincia di Belluno, soprattutto in termini di istanze da parte di persone private. Entro l'autunno è prevista la liquidazione della prima tranche mentre la seconda sarà erogata a marzo 2020. E intanto, dopo nove mesi di chiusura, si prepara a riaprire la strada della Val Fiorentina tra Alleghe e Selva di Cadore, uno dei simboli della distruzione di Vaia. IL PUNTOAlla...