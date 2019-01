CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTATTI VIGONZA (PADOVA) Quel filo di speranza che unisce Vigonza a Sherbrooke in Quebec e che passa attraverso la rete social. Sabato Rosanna, la mamma di Luca Tacchetto, e Melanie Bergeron Blais, la sorella di Edith Blais, si sono scritte scambiandosi alcuni messaggi su Messenger, il programma per conversazioni private di Facebook. «Ci è stato riferito che la famiglia di Edith aveva piacere di comunicare con noi e allora mia moglie, insieme alle mie figlie, si sono messe in contatto con la sorella Melanie dice Nunzio Tacchetto e hanno...