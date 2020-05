L'EPIDEMIA

TREVISO Cala il numero di persone che stanno affrontando un'infezione da coronavirus. Ad oggi nella Marca sono meno di mille. Esattamente 977, per la precisione. Era dallo scorso 23 marzo che non si scendeva sotto questa quota. «La situazione sta migliorando: i nuovi casi stanno diminuendo in modo notevole e, al momento, le persone colpite dal Covid-19 sembrano sviluppare patologie più lievi fa il punto Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso la riapertura delle attività è inevitabile. Altrimenti oltre al virus si rischia di morire di fame. Ma non dobbiamo scordare che la minaccia è sempre dietro l'angolo. Nei prossimi mesi saremo chiamati a convivere con il virus. Bisognerà riaprire con grande attenzione, rispettando le regole e lavorando in sinergia. Si deve tenere conto che siamo ancora in una fase di apprendimento per quanto riguarda le caratteristiche di questo virus. In tale situazione, essere attenti verso noi stessi significa essere attenti anche e soprattutto verso gli altri».

LE VITTIME

Il monito più grande arriva dal numero dei decessi. In poco più di due mesi di pandemia hanno perso la vita 268 trevigiani. Solo ieri sono mancate altre nove persone risultate positive al coronavirus. Due erano ricoverate nell'ospedale di Treviso. Le altre sette vivevano nelle case di riposo della Marca. Ormai è qui la prima linea del Covid-19. Gli ospedali si stanno gradualmente svuotando. Il conto complessivo dice che fino a questo momento sono stati 2.541 i trevigiani colpiti da virus. Ieri sono emersi altri venti contagi. Ma i reparti non sono più sotto pressione come qualche settimana fa. Le Terapie intensive contano sempre dieci pazienti. Un dato stabile da ormai tre giorni. Mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono scesi a 140, quattro in meno di ieri. Anche gli isolamenti domiciliari sono stabili: si resta a 1.345, tra positivi confermati e familiari. Di pari passo, aumentano i dimessi dagli ospedali. Ad oggi hanno toccato quota 639 (oltre 200 dal Ca' Foncello). Nelle ultime ore altri tre pazienti hanno potuto lasciare i reparti. E crescono anche i guariti. Sono già 1.296 le persone che si sono messe alle spalle il coronavirus. Solo ieri altre 52 trevigiani sono usciti dal tunnel. Stando all'andamento registrato fino ad oggi, i bambini sembrano meno a rischio rispetto agli adulti.

I PICCOLI PAZIENTI

Nella Marca sono stati contagiati cinque piccoli. Solo per un bambino di 5 anni, figlio di due genitori a loro volta positivi, è stato necessario il ricovero nell'area Covid isolata allestita nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Treviso. E proprio ieri è arrivata la buona notizia: i due tamponi di controllo eseguiti sul piccolo hanno dato esito negativo. A breve potrà essere dimesso. «I dati ci indicano che i bambini rappresentano la categoria più protetta. I contagi sono limitati e in meno dell'1% dei casi si sviluppano patologie importanti conferma Rigoli però sappiamo anche che il virus ha la capacità di mutare. Di conseguenza non possiamo pensare di abbassare la guardia nemmeno per un istante». Per affrontare la fase 2 al meglio, l'Usl ha dato vita a un network composto tra gli altri da microbiologi, infettivologi, internisti, pediatri. Dopo le difficoltà delle scorse settimane nel reperire i reagenti, attualmente il centro di Microbiologia del Ca' Foncello effettua 1.350 tamponi al giorno. Mille in casa, più 350 inviati a Padova. L'obiettivo è salire verso quota 2mila al giorno. Domani gli ospedali inizieranno gradualmente a riprendere la normale attività. Stando ai calcoli fatti dall'azienda sanitaria, serviranno tra i 230 e i 250 tamponi al giorno per controllare che le persone che devono essere ricoverate o che devono sottoporsi a un'operazione chirurgica non siano state contagiate dal coronavirus. «La nostra produttività sarà sempre più elevata conclude Rigoli solo così sarà possibile individuare subito eventuali nuovi focolai e intervenire di conseguenza per spegnerli».

Mauro Favaro

