IL BOLLETTINO

TREVISO «Il reparto di Geriatria sta a Treviso come Vo' sta al Veneto». L'Usl sintetizza così quello che sta accadendo nell'unità del Ca' Foncello, epicentro del nuovo coronavirus nella Marca. I contagiati sono saliti a 49: ventisei in più solo nelle ultime 24 ore. Tutti hanno avuto a che fare con il reparto dell'ospedale di Treviso, chiuso da ormai sei giorni, con 88 pazienti blindati all'interno, in seguito alla morte di Luciana Mangiò, il primo caso nella Marca, mancata martedì a 76 anni dopo quasi tre settimane di degenza. Al momento ci sono 20 casi complessi che hanno imposto il ricovero, compreso un anziano in Rianimazione. Nell'ultima settimana cinque pazienti che erano transitati per la Geriatria prima della morte della signora si sono rivolti al Ca' Foncello con febbre, tosse e problemi respiratori: i test hanno fatto emergere la positività al nuovo coronavirus. Hanno tutti più di 80 anni e varie patologie pregresse. Adesso sono ricoverati in isolamento nell'unità di Malattie infettive di Treviso.

IL BILANCIO

C'è poi un medico padovano di 33 anni, anche lui risultato positivo, che aveva coperto tre turni di guardia in Geriatria e che ora è ricoverato in Malattie infettive a Padova. E nel pomeriggio di ieri si sono aggiunte le positività di 14 pazienti che erano e restano ricoverati in Geriatria a Treviso. Uno di questi, in particolare, è stato trasferito nella Terapia intensiva cardiologica per dei problemi al cuore, non legati al coronavirus. È l'effetto degli esiti dei test che la Microbiologia sta via via sfornando per quanto riguarda le persone rimaste ricoverate nel reparto blindato. Gli altri 28 positivi non presentano sintomi: per loro è scattato solo l'isolamento domiciliare per 14 giorni. Nel dettaglio, si tratta di 23 componenti del personale del reparto (4 medici, 8 infermieri e 11 operatori sociosanitari), uno studente infermieristica, un anziano che era stato in Geriatria prima di martedì e tre persone che hanno avuto contatti stretti con la 76enne di Paese: due badanti e una vicina di casa. A completare il quadro, c'è la stessa signora di Paese, il primo caso di coronavirus nella Marca, purtroppo immediatamente letale.

LE MISURE

L'unità di Microbiologia diretta da Roberto Rigoli sta lavorando senza sosta. Il centro esegue oltre 40 test al giorno. Non si può fare più velocemente. Da quando è iniziata l'emergenza ha già vagliato 256 tamponi. «Ringrazio tutto il personale per il grandissimo lavoro che sta facendo sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca stanno lavorando anche di notte, facendo ore in più e rinunciando a parte delle ferie. A loro esprimiamo la nostra più profonda gratitudine». L'azienda sanitaria specifica in modo netto che il problema coronavirus riguarda solo ed esclusivamente la Geriatria. «Siamo riusciti a bloccarlo in quel reparto conferma Benazzi tutto il resto del Ca' Foncello non ha alcun problema e lavora come sempre».

LA QUARANTENA

Guardando fuori dall'ospedale, si apre il capitolo delle persone messe in isolamento domiciliare per 14 giorni a scopo precauzionale. Ad oggi sono 147 in tutta la Marca: 27 persone con sintomi lievi e 43 asintomatiche che hanno avuto contatti in Geriatria tra i familiari, i parenti e gli amici dei ricoverati; 61 persone passate nei giorni scorsi per Vo' e altre zone rosse; più 16 bambini rientrati dalla Cina. Il comitato di emergenza di sanità pubblica (Cesp) allestito dall'Usl trevigiana è in riunione permanente. «Stiamo studiando una riorganizzazione per farci trovare pronti a tutto rivela il direttore generale riguarderà i posti di Terapia intensiva (oggi sono venti, ndr) e l'uso dell'unità didattica infermieristica estensiva, che conta una ventina di letti e che ci consente di gestire parte dei ricoveri fino a quando la Geriatria non verrà riaperta». Se non emergeranno altre difficoltà, il reparto potrebbe essere sanificato e poi riaperto a partire dalla seconda settimana di marzo. «Inoltre conclude Benazzi definiremo un percorso specifico per i pazienti con sospetto di coronavirus e valuteremo la possibilità di attivare le tende allestite davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello per fare da filtro, eseguendo tutti i controlli del caso, prima dell'accesso al pronto soccorso».

Mauro Favaro

