BELLUNO Sale ancora il numero dei morti per coronavirus in provincia: altri due decessi sono stati registrati nelle ultime ore e portano a 35 le persone spirare per covid 19 dall'inizio dell'emergenza nel Bellunese. Quasi una al giorno. Ma dai dati di ieri arriva anche una buona notizia: i ricoveri restano stabili e i contagiati in provincia si assestano a quota 518, come riportato dal bollettino di Azienda Zero diffuso ieri sera. È lo stesso numero lunedì, rimasto invariato. È cresciuto invece il numero dei tamponi positivi, salito a 580 con tre nuovi casi (si tratta di un dato cumulativo che comprende anche tamponi ripetuti a una stessa persona o i risultati di pazienti ormai deceduti).

LE NUOVE VITTIME

Mirella Banterla in Cadorin, 82 anni di Bes, era ricoverata all'ospedale di Belluno nell'Unità operativa legata alla Pneumologia Covid di Belluno (in area media intensità) da una decina di giorni. Si era contagiata inspiegabilmente pur restando sempre a casa, uscendo solo per i lavori nell'orto. È deceduta tra lunedì e martedì, stroncata dal virus. Amabile Limana, vedova De Bona, di Marcador (Borgo Valbelluna) di anni ne aveva 74. Era ricoverata all'ospedale di Feltre dopo il contagio avvenuto presumibilmente in casa di riposo a Mel. Salgono a 29 le vittime spirate negli ospedali, comunicate da Usl 1 Dolomiti: a questo numero però si deve aggiungere i 6 decessi avvenuti nelle case di riposo della provincia.

IL BOLLETTINO

I contagi finalmente rallentano. Si assetano a 518, dato fermo da 24 ore. La mappa vede zone rosse il comune di Cortina con un'ottantina di casi e altrettante persone in quarantena per contatti con positivi. Poi Belluno e l'Alpago, che conta una ventina di positivi e 30 persone in quarantena, ma su cui pesano i dati delle due case di riposo di Puos d'Alpago e Santa Croce dove ci sono diversi ospiti positivi. Il numero totale tamponi effettuati per ricerca covid al 7 aprile 2020 in Usl 1 Dolomiti ammonta a 9.667. Secondo quanto comunicato dalla Usl poi le persone residenti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 7 aprile 2020 sono 1.091.

I RICOVERI

Rimangono 9 i ricoverati in terapia intensiva al San Martino di Belluno. In area non critica scende il numero dei pazienti ricoverati: 39 all'ospedale di Belluno (-1), 7 in quello di Feltre (-1), 13 all'ospedale di Comunità di Belluno (-1) e altrettanti in quello di Agordo. I pazienti dimessi e guariti, dal 21 febbraio scorso, ovvero dall'inizio dell'emergenza, sono 46 in totale (36 a Belluno e 10 a Feltre).

SOSTEGNO PSICOLOGICO

La Usl 1 Dolomiti oltre alle cure, pensa anche al sostegno psicologico di chi si trova in questa emergenza. «Dal 20 marzo ad oggi - hanno spiegato ieri in una nota - sono stati fatti 112 interventi di sostegno individuale verso le persone in isolamento da tutta la provincia, 10 con i famigliari di degenti nei reparti covid di Belluno, in buona parte congiunti di malati deceduti, e 8 verso operatori sanitari richiedenti supporto individuale, a cui si aggiungono le supervisioni e i colloqui plurisettimanali con le ordinatrici dei reparti dell'ospedale di Belluno, Agordo e Pieve, per un totale di 138 interventi individuali». «Altra cura fin dall'inizio - proseguono - è stato quello di informare e formare alla decompressione emotiva popolazione e operatori, non solo dell'Usl ma anche delle strutture per anziani: ad oggi sono stati prodotti 6 schede e 6 mini video per la popolazione che su YouTube e hanno avuto 750/1000 visualizzazioni cadauno; 12 moduli, tra materiale audio - video e vademecum, per operatori sanitari e socio sanitari di tutto il territorio; 9 momenti di formazione in video conferenza per la gestione dello stress dell'equipe. Negli ultimi giorni sono iniziati gli incontri di formazione ai professionisti del territorio, al momento 2 con i coordinatori delle strutture per anziani e per i servizi dell'età evolutiva».

Olivia Bonetti

