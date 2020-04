LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Quasi metà dei contagiati in provincia sono anziani delle case di riposo e i loro operatori sanitari che li accudivano. E aggiungendo gli operatori sanitari della Usl 1 che sono positivi (50 secondo i dati forniti dalla Usl 1 Dolomiti ieri) si arriva a quota 383 positivi (più della metà del totale di 718 bellunesi attualmente con covid 19. È il quadro che è emerso ieri nel punto sull'emergenza, tracciato dal suo canale Facebook dal direttore generale Adriano Rasi Caldogno.

CASE DI RIPOSO

I contagi sono avvenuti tutti in ospiti non autosufficienti: il totale dato ieri dalla Usl conta 212 ospiti positivi e 121 operatori. «In provincia abbiamo 29 strutture di residenze sanitarie per non autosufficienti - ha spiegato ieri Rasi Caldogno - con cui l'azienda Usl ha una convenzione: di queste attualmente 18 non hanno ospiti positivi. Una percentuale del 62% del totale. Undici invece hanno contagi, ovvero il 38% circa del totale delle case di riposo». Le residenze immuni al covid in Usl 1 Dolomiti sono 18 (la maggioranza rispetto alle 11 contagi). Sommando le strutture per disabili e persone con problemi psichici, anche private secondo quanto riferito da fonte regionale il quadro è i seguente: su 48 strutture bellunesi 17 hanno persone positive, 4 delle quali hanno solo uno o due casi.

I NUMERI

L'Usl 1 Dolomiti ieri ha spiegato che 4 strutture delle 30 case di riposo totali considerate dall'azienda sanitaria hanno 7 ospiti positivi in totale (è la somma dei contagi delle varie strutture ndr): in questo caso la percentuale di contagio è del 3,41% rispetto agli ospiti totali. Due strutture hanno 21 ospiti positivi (il 10,24% sugli ospiti totali), 4 strutture hanno 86 ospiti positivi. Infine una struttura, ovviamente è il caso della Padre Kolbe di Pedavena che è salito in questi giorni alle cronache ha 91 ospiti positivi.

AL LAVORO

«Questa strutture - ha spiegato ieri Rasi Caldogno, dg di Usl 1 Dolomiti - sono oggetto, dal 21 marzo scorso, di attenta azione di supporto e monitoraggio e controllo da parte di una task force aziendale. Una squadra che è intervenuta in tutte le situazioni particolari. Le prime 3 criticità sono state tutte superate e viaggiamo ormai su ordinarietà, pur in una situazione generale di emergenza». Le situazioni dove il contagio è stato contenuto sono quelle di Puos d'Alpago, Santra Croce del Lago e Mel. «Ora abbiamo due strutture che stanno superando la fase complessa - ha proseguito Rasi Caldogno - la Padre Kolbe di Pedavena e il centro di Trichiana. In entrambe le situazioni la nostra azienda ha dato piena collaborazione sia per aspetti di verifica controllo e supporto alle direzioni, che per l'aspetto della cura di tipo sanitario». «Da diverse settimane -ha proseguito - l'azienda Usl 1 Dolomiti dà a tutte le case di riposo su loro richiesta una fornitura aggiuntiva per dispositivi di protezione individuale». Alla data del 20 aprile erano state consegnate 5.923 mascherine ff p2, 25.140 mascherine chirurgiche e quasi 2 milioni di guanti.

OPERATORI SANITARI

A far superare la quota metà contagi totali i positivi scoperti tra gli operatori degli ospedali. «Attualmente - ha detto il dg Usl - risultano positivi 50 dipendenti e altri collaboratori (medici di medicina generale e altri) dell'Usl Dolomiti su circa 3.650 dipendenti. In pochissimi casi si è reso necessario un periodo di ricovero, la maggior parte è asintomatico. Le indagini epidemiologiche effettuate, in particolare nelle prime fasi dell'emergenza, hanno evidenziato che il contagio era stato contratto al di fuori dell'ambito aziendale per contatti stretti che non avevano connessione con l'attività di cura e assistenza dei malati covid positivi».

