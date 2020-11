I CONTAGI

BELLUNO Continua a crescere il numero dei contagi in provincia. Nelle ultime 24 ore ha fatto un balzo in avanti di 238 casi. Rallentano, seppure in modo parziale, i ricoveri (+3 rispetto al giorno precedente). E c'è stato un solo morto contro i 5 di venerdì. Si tratta di un anziano di 85 anni che era ricoverato in Geriatria covid al San Martino di Belluno. In generale, la situazione è a macchia di leopardo. A Santo Stefano e a Valle di Cadore i casi sono aumentati a causa di focolai in una scuola e in una casa di riposo. Ad Auronzo, invece, stanno cominciando a scendere.

I DATI

In provincia di Belluno sono 4.270 le persone attualmente positive. Di queste, 11 sono ricoverate in condizioni gravissime nei reparti di Terapia intensiva: 6 a Belluno e 5 a Feltre. In totale ci sono 62 pazienti covid al San Martino e 43 al Santa Maria del Prato. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità sparsi sul territorio si contano 4 persone positive ad Alano, 14 a Feltre, 20 a Belluno, 11 ad Agordo e 14 ad Auronzo. Preoccupa il focolaio scoppiato nelle scuole elementari di Valle di Cadore. «Sono state trovate delle positività in 4 classi su 5 ha spiegato ieri pomeriggio il sindaco Marianna Hofer (ancora positiva al covid) Domani (oggi per chi legge, ndr) verranno fatti tamponi a tutti i bambini. Mi auguro di non dover chiudere l'istituto. Conosco l'importanza della scuola e le criticità che poi avrebbero i genitori a gestire i bambini». A Valle di Cadore i positivi sono passati da 35 a 40. È sceso, invece, il numero di persone in isolamento fiduciario, da 22 a 20. A Santo Stefano di Cadore ci sono 92 positivi e 31 persone in isolamento. Il focolaio nella casa di riposo Giovanni Paolo II c'entra fino a un certo punto ma, in prospettiva, è quello che preoccupa di più: 24 gli ospiti positivi. Ieri il Comune, dal suo profilo Facebook, ha invitato la cittadinanza «a continuare a prestare la massima attenzione e ad avere comportamenti responsabili e rispettosi del prossimo». Non si registrano nuovi positivi nella casa di riposo Gaggia Lante-Sersa di Belluno ma alcuni anziani hanno cominciato ad ammalarsi. Tre di loro, colpiti dal virus nei giorni scorsi ha spiegato il direttore Paolo Piazza presentano sintomi come febbre e tosse. Tutti sono tenuti sotto stretta osservazione sia dal personale di assistenza che dai medici, ma le condizioni di uno dei residenti destano particolare preoccupazione». Infine, si registra un miglioramento ad Auronzo. Dopo il boom di contagi dei giorni scorsi il sindaco Tatiana Pais Becher ha annunciato che i contagi sono scesi a 214 e il numero di persone in isolamento a 63. Buone notizie anche dalla residenza per anziani». (D.P.)

