CONVOCAZIONE

TREVISO La decisione ieri mattina alle 10,30: convocare urgentemente i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, per fare il punto sul periodo a dir poco critico che attende la città. E così ieri pomeriggio alle 15, seduti in ordine sparso e ben distanti l'uno dall'altro per rispettare le direttive di precauzione di questi giorni, il consiglio comunale praticamente al completo si è ritrovato per esaminare il testo del decreto e tentare di chiarire i punti più oscuri: «Da presidente del consiglio - dice Giancarlo Iannicelli - sono molto soddisfatto della risposta ottenuta. Si sono presentati 28 consiglieri su 32, non è venuto solo chi proprio non ce l'ha fatta e della giunta mancava solo un assessore. I trevigiani devono essere contenti di avere una rappresentanza così responsabile».

«SONO ARRABBIATO»

A prendere la parola è stato il sindaco Mario Conte, reduce da una riunione in Provincia con tutti i sindaci della Marca. Ha prima illustrato i contenuti del decreto e poi rimarcato un paio di passaggi: «Treviso non era mai stata menzionata tra le possibile zone rosse, nessuno ci aveva mai avvisato di questo». La decisione del Governo è quindi stata definita sproporzionata, stessa linea del resto del direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi, e inoltre il sindaco ha rimarcato lo sconcerto di tutti i primi cittadini tenuti all'oscuro fino all'ultimo di una scelta così impattante: «Inconcepibile apprendere notizie di questa portata da fonti non ufficiali», ha ribadito. Ma, alla fine, ha prevalso il senso delle istituzioni: «Dobbiamo restare uniti, mandare messaggi giusti e muoverci con senso di responsabilità».

LE DOMANDE

Poi è stato il momento delle precisazioni. I consiglieri hanno chiesto al sindaco, che da sabato sera è in stretto contatto col prefetto e col direttore Benazzi, l'interpretazione di alcuni passaggi, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti. Roberto Grigoletto (Pd) ha quindi appoggiato la richiesta di compattezza: «Sindaco, parta subito da questo Consiglio comunale, nella sua interezza, un segnale forte di vicinanza ai nostri concittadini insieme a un invito al senso di responsabilità e al rispetto delle disposizioni stabilite dal Governo».

TUTTI ASSIEME

E per rimarcare questa unità d'intenti, maggioranza e opposizione hanno diramato un comunicato congiunto e una foto che li ritrae, per la prima volta, assieme: «Il Consiglio Comunale di Treviso, alla luce delle disposizioni urgenti contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in attesa di risposte alle legittime istanze di chiarimento rivolte da cittadini e istituzioni al Governo, invita la cittadinanza ad osservare le misure con grande senso di responsabilità e a rispettare le norme precauzionali prescritte dal Ministero della Salute per contenere il contagio da virus COVID - 19. Il sindaco Mario Conte, la Giunta e i membri del Consiglio Comunale resteranno a disposizione della cittadinanza per veicolare puntualmente tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme cercando di chiarire ogni eventuale dubbio interpretativo».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA