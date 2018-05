I consigli sul sito dell'Azienda sanitaria «In caso di infezione subito dal medico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONSIGLIPORDENONE L'allarme arriva direttamente dall'Azienda sanitaria che ha lanciato una sorta di vademecum per cercare di evitare i morsi delle zecche. Consigli utili si trovano anche nel sito che la Regione, visto il crescente numero di persone che ogni anno si rivolge al pronto soccorso o al proprio medico di base, ha voluto pubblicizzare. Vediamo allora quali sono i consigli da tenere in considerazione. Indossare un abbigliamento appropriato, di colore chiaro (che rende più evidente la presenza delle zecche), in grado di coprire...