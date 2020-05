I CONSIGLI

BELLUNO Parola d'ordine prudenza. La ripresa delle passeggiate in quota deve andare di pari passo con un ferreo rispetto delle regole e dei propri limiti. Così, con una nota stampa diffusa ieri, il Cnsas rinfresca la memoria sugli obblighi e le norme da rispettare per chi vuole tornare a infilare gli scarponi. Si può camminare in compagnia, sì, ma solo dei propri famigliari. No, quindi a gite in montagna con amici per ora. I rifugi sono chiusi perciò nella programmazione dell'escursione si deve tener conto che mancano questi punti di appoggio. E poi la preparazione fisica, i vertici del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto spendono qualche parola anche su questo punto, perché non si assista, nelle prossime settimane, ad un'impennata di richieste di soccorso.

L'ORDINANZA

Quella entrata in vigore ieri rende possibile, si sa, la ripresa dell'attività fisica e sportiva all'aperto, raggiungendo luoghi anche distanti da casa, sempre inclusi all'interno dei confini regionali. Si potrà quindi tornare in montagna. Di seguito vengono riportati i punti dell'Ordinanza regionale che riguardano più da vicino gli amanti del trekking. Al punto 4 dell'Ordinanza del 3 maggio 2020 della Regione Veneto, in integrazione al Dpcm 26.4.2020, si legge: Attività motoria e sportiva nel territorio regionale. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio ecc.. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del terrirorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto Al punto 3 si specifica: Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa. Per spostamenti in auto e mezzi pubblici, distanze e norme igieniche, vigono le stesse regole previste per ogni attività.

LA RACCOMANDAZIONE

La prudenza dev'essere la cifra costante, oggi più di prima, delle uscite all'aperto. «Sconsigliamo di muovervi da soli scrivono dal Soccorso alpino -, informate sempre qualcuno dei vostri spostamenti e tempi presunti di rientro, avvertendo in caso di cambiamenti nel programma. Usciamo da quasi due mesi di scarsa attività, quindi ripartite con uscite alla portata, senza superare i vostri limiti. I Rifugi continuano ad essere chiusi, i bivacchi possono accogliere le persone solo in caso di emergenza. In caso di necessità, contattare il 118. Le nostre squadre, come già avvenuto durante la prima fase, risponderanno ad ogni eventuale chiamata di intervento».

Alessia Trentin

