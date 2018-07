CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONSIGLIBELLUNO Nessuna volontà di scontro, ma voce grossa. Quella sì. In difesa della qualità della sanità della provincia di Belluno. In un'ottica che pare un poco controcorrente, con un approccio comunque diverso da quello dei Comitati per la tutela della Salute. A puntualizzare, attraverso un preciso documento, la propria posizione è la Fondazione Montagna e Europa Arnaldo Colleselli che ha già aggregato intorno a sé un gruppo di opinione. Fa parte dei nostri principi statutari impegnarci sulle problematiche relative alla...