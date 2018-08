I CONGRESSI TREVISO La vera partita in casa leghista si giocherà nei congressi.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONGRESSITREVISO La vera partita in casa leghista si giocherà nei congressi. Nella Marca l'attenzione è tutta puntata su quello per scegliere il nuovo segretario della circoscrizione di Treviso e la nuova guida a livello provinciale. Due sfide cruciali per gli equilibri del futuro.LO SCONTROA livello provinciale si gioca il duello più delicato. Gianantonio Da Re, segretario regionale, non ha fretta. Treviso, così come le altre segreterie provinciali, è guidata da un commissario. E lo rimarrà a lungo: difficilmente ci sarà un congresso...