I CONCORSIVENEZIA Sono 266 le nuove assunzioni che il Comune si appresta a fare per rinnovare la pianta organica. Una serie di bandi rivolti ai giovani, per introdurre, ha spiegato il sindaco «nuove professionalità da formare in una logida di merito».Da calendario il primo appuntamento è il 2 agosto prossimo quando in Gazzetta Ufficiale uscirà il concorso per due posti da giornalista addetto all'Ufficio stampa in categoria D.1 a tempo determinato per 14 mesi. Un bando che si chiuderà il 2 settembre.A ruota, il 6 agosto prenderà avvio il...