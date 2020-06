I COMUNI

PADOVA Non ci sono solo i Comuni che hanno appaltato o stanno appaltando in queste settimane la gestione delle attività ricreative ad associazioni, cooperative ed Enti No profit. Ma anche gli enti parrocchiali che gestiscono le scuola materne, i centri sportivi pubblici e privati gestiti dalle associazioni sportive e persino alcuni agriturismi, sedi di fattorie didattiche, saranno coinvolti nell'operazione di ripartizione delle risorse per l'organizzazione dei centri estivi piovute sui comuni della Provincia di Padova. Forse è per questo che agli occhi dei tanti operatori del Terzo settore coinvolti nella gestione delle attività estive per i minori il più di un milione di euro per i 104 municipi non è ancora sufficiente per garantire un accesso economicamente adeguati delle famiglie alle attività.

«Cifre alla mano spiega infatti Mirco Cecchinato, Presidente della Federazione Italiana Scuole Materne (Fism) le risorse, anche se in apparenza ragguagliabili, non sono sufficienti per dare risposte adeguate ai costi delle attività estive sul territorio. Le parrocchie stanno allestendo con molta fatica e con costi che non sono paragonabili a quelli dell'anno scorso, gli asili estivi per i bimbi dai 3 ai 5 anni. Ma molte di esse sono in una difficile situazione di liquidità. A gravare sul bilancio del resto pesa l'anticipazione della cassa integrazione straordinaria che ha dovuto essere corrisposta al proprio personale. L'aiuto contemplato nel Decreto Rilancio è una risposta considerevole, ma non sufficientemente adeguata a questi bisogni».

Anche sul fronte delle associazioni di promozione sportiva, impegnate già da qualche settimana nell'allestimento dei campus, l'idea di trarre dai fondi comunali risorse adeguate per far quadrare i conti è attesa con molta fiducia. «Abbiamo realizzato i centri estivi spiega Sandro Morandin, presidente dell'associazione Torre Skating di Teolo tariffe concorrenziali. Ma abbiamo dovuto anche sopportare costi non indifferenti nell'adeguare le strutture del Centro sportivo Euganeo (ex centro di allenamento del Calcio Padova ndr) in nostra gestione, per renderlo adeguato al rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento. Le risorse che potrà corrisponderci in tal senso il Comune di Teolo saranno davvero preziose».

Tanto in ambito cittadino che in quello provinciale, sono state numerosi gli enti gestori dei Centri ricreativi che per tempo avevano inviato ai rispettivi amministratori comunali il proprio progetto organizzativo dei campus proprio in vista di possibili risorse in attivo. Alcune settimane fa ha sottolineato Francesco Uguagliati, presidente del Cus Padova, palcoscenico storico dei poli ricreativi estivi cittadini abbiamo inviato una reazione sulle nostre attività per ottenere una compartecipazione finanziaria indispensabile alla realizzazione dei programmi di animazione. A differenza dei grandi numeri dell'anno scorso, che contavano una media di 200 iscritti, quest'anno abbiamo dovuto fermarci a 75 per rispettare le misure anti Covid. Senza contare i maggiori costi necessari ai presidi di sicurezza. Ci aspettiamo quindi di far parte del programma di ripartizione dei fondi erogati dal Governo al Comune di Padova. Un aiuto lo offrono gli stessi enti gestori. «Ci proponiamo di supportare i sindaci è l'idea del Presidente Fism, Mirco Cecchinato nel coordinare i diversi tavoli tecnici, in modo da offrire risorse commisurate ai bisogni. E rendere queste risorse effettivamente rispondenti alle necessità e sforzi di chi sta attivando i progetti per i bisogni dell'infanzia e delle famiglie».

Lucio Piva

