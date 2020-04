I COMUNI

MESTRE Sedici richieste, non soldi, ma aiuti operativi anche in deroga alle norme vigenti in tempi normali per salvare le amministrazioni pubbliche d'Italia. Perché non ci sono solo le aziende private a rischio fallimento, e se fallisce un Comune non ci sono più trasporti pubblici, raccolta dei rifiuti, sanificazioni, scuole, certificati, lavori pubblici, e non ci sono più nemmeno gli stipendi per i dipendenti. Luigi Brugnaro, come sindaco di Venezia e della Città metropolitana, ha sottoscritto assieme ai primi cittadini degli altri 43 comuni del territorio il documento che contiene, appunto, i 16 interventi elaborati in un tavolo tenuto durante tutto il weekend pasquale. La lettera è stata inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e ai due presidenti dell'Anci nazionale e regionale Antonio De Caro, sindaco di Bari, e Mario Conte, sindaco di Treviso.

TRASVERSALE

«La proposta è stata firmata da tutti i sindaci della Città metropolitana, persone di tutte le estrazioni politiche, quindi assolutamente trasversale, tecnica che, speriamo, il Governo voglia finalmente ascoltare» ha detto ieri Brugnaro. Mentre ora i sindaci aspettano la risposta, l'Amministrazione veneziana annuncia che sono in arrivo 600 mila mascherine che consegnerà casa per casa: «Un'operazione che durerà una decina di giorni e per la quale stiamo cercando giovani volontari che ci possano aiutare nella distribuzione» ha aggiunto il sindaco. Tornando alle richieste si tratta di interventi fondamentali per mettere in sicurezza i servizi e i bilanci: si va dall'accertamento convenzionale dell'Imu, all'anticipazione liquidità, tramite Cdp (Cassa Depositi Prestiti); l'esclusione di Tari/Tarip, dell'imposta sulla pubblicità/canone installazione mezzi pubblicitari e della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche per attività economico produttive chiuse; e, ancora, rimborso ai Comuni di una quota delle minori entrate sui vari gettiti; misure in materia di Trasporto Pubblico Locale; e tutta una serie di interventi sugli avanzi di amministrazione e sulle entrate. «Fino ad ora il Governo non ha fatto nessuna manovra che tenga contro gli enti locali - ha commentato Brugnaro -. Pensate a cosa significa mandare avanti questa macchina in una situazione che nessuno ha visto negli ultimi 70 anni. Ebbene, nessuno da Roma ci ha chiamato per chiedere scusi sindaco, ha bisogno di qualcosa? Eppure noi siamo gli amministratori che rispondono direttamente ai cittadini e che meglio di chiunque altro hanno il polso della situazione».

OSSIGENO

I problemi sono tantissimi «oggi non sappiamo se siamo in grado di garantire quello che già abbiamo tagliato, ad esempio nei servizi di trasporto pubblico, o che abbiamo anticipato come la fattura per i servizi di Veritas, 20 milioni di euro grazie ai risparmi che abbiamo fatto in questi anni e al risanamento del bilancio». E se il Governo non dovesse ascoltare? «Gli interventi servono a mettere in sicurezza i Comuni ma, di conseguenza, anche i cittadini e gli imprenditori perché anche nella fase delle riaperture continuino a non pagare Imu e altre tasse - risponde il sindaco di Venezia -. E il Governo dovrebbe capire che se falliranno non solo non daranno più reddito fiscale ma andranno a chiedergli aiuti per mangiare. Il Veneto non può continuare a dire facciamo da soli, ma non può essere che le risorse vadano sempre da altre parti».

Elisio Trevisan

