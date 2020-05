I COMUNI BALNEARI

JESOLO Il giorno del confronto. E delle risposte per far ripartire il mondo del turismo. Si terrà oggi pomeriggio l'attesa videoconferenza tra i sindaci del G20s, il coordinamento delle più importanti spiagge italiane, e il Governo.

Alle 16 gli amministratori delle città balneari italiane incontreranno Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario con delega al turismo. Nei giorni scorsi i sindaci del G20s, dopo l'ennesima riunione e soprattutto dopo l'assenza di riferimenti al turismo nel Decreto ministeriale della Fase 2, avevano lanciato un ultimatum al Governo, chiedendo un incontro urgente. Addirittura dicendosi pronti ad avviare azioni clamorose, compresa una protesta di fronte a Palazzo Chigi se da Roma non fosse arrivata una disponibilità al confronto. E su questo fronte i sindaci possono dire di aver ottenuto il primo successo, visto che oggi il sottosegretario al turismo si metterà a disposizione degli amministratori.

MACCHINA DA FAR RIPARTIRE

Verrà sollecitata la necessità di far ripartire la macchina del turismo. Ma anche una condivisione di intenti a fronte dei problemi che i sindaci del comparto balneare dovranno affrontare se la stagione tarderà a partire per colpa del coronavirus. Verranno quindi chiesti aiuti specifici, la possibilità di usare interamente gli avanzi di amministrazione e il riconoscimento dello status di città balneari, ovvero di città con necessità diverse rispetto ai comuni più piccoli dell'entroterra.

Sarà poi ribadita la necessità di sostenere le imprese e i lavoratori stagionali, quindi di avviare una massiccia campagna promozionale in Italia e, non appena sarà possibile, anche all'estero. In questo caso verrà ribadita tutta la contrarietà all'ipotesi di un corridoio turistico verso la Croazia per i turisti tedeschi, austriaci e slovacchi. Su questo fronte verrà poi avanzata la proposta di iniziative promozionali appositamente pensate per il mercato di lingua tedesca, da sempre legato alla costa veneziana, ribadendo la qualità dei servizi e cercando di facilitare l'arrivo degli ospiti austriaci e tedeschi.

Sul litorale, intanto, il weekend appena trascorso è stato l'ennesimo fine settimana di attesa. A Jesolo la città sta cercando con forza di tornare alla sua normalità, e anche per questo sono ormai diverse le attività che hanno riaperto i battenti, ma solo per la vendita d'asporto. Appena tre i chioschi aperti sulla spiaggia, ieri meno frequentata rispetto a sabato e venerdì, quando molti residenti sono usciti di casa per riappropriarsi del lungomare. Soprattutto nella giornata del primo maggio, si sono visti anche i proprietari di seconde case, arrivati nel litorale per effetto dell'ordinanza della Regione che consente di raggiungere le abitazioni secondarie, ma solo per motivi di lavoro urgenti e a livello individuale.

LE SCELTE DEGLI HOTEL

La situazione potrebbe cambiare da oggi, grazie agli spostamenti all'interno della regione che in ogni caso dovranno essere sempre giustificati. Proprio oggi aprirà i battenti l'hotel Villa Sorriso della famiglia Rizzante che il 28 maggio aprirà anche l'hotel Marina e l'hotel Adlon. Intensi per tutto il weekend i controlli delle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia locale hanno presidiato tutti i principali punti di accesso alla città e anche vari tratti di arenile. Una decina le sanzioni comminate, tutte a persone residenti fuori comune che non avevano motivo di raggiungere il litorale. Sotto osservazione anche le attività per accertare il rispetto dell'ordinanza regionale. Sulla spiaggia sono stati diversi anche i controlli dei militari della Guardia costiera.

Giuseppe Babbo

