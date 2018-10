CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMERCIANTIMESTRE L'altra faccia della medaglia sono loro: negozianti, operatori commerciali, baristi, titolari e dipendenti. Le chiusure forzate sono una spada di Damocle sui gestori di piccoli locali. In passato alcuni bar erano stati costretti a vendere: caso simbolo lo Yulan tra via Circonvallazione e via Carducci costretto ad abbassare le serrande per motivi di ordine pubblico e sicurezza prima per 60 giorni e poi addirittura per tre mesi. In quel caso la cura del questore ha funzionato visto che sembrano essere spariti i problemi con...