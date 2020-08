I COMMERCIANTI

JESOLO Dopo la denuncia, la diffida. Caso contagi alla Croce rossa, Confcommercio ha inviato una formale diffida a Prefettura di Venezia e Croce Rossa, invitandoli ad impedire, per quanto di rispettiva competenza, l'uscita degli stranieri ospitati al centro di via Levantina. È quanto è stato formalizzo nella giornata di ieri, con la diffida trasmessa per conoscenza anche alla Procura della Repubblica. «È ormai conclamata - spiega il delegato comunale, avvocato Alberto Teso - la presenza di un focolaio Covid-19 all'interno del centro della Cri e ha perfettamente ragione il sindaco Valerio Zoggia a chiedere il commissariamento del centro stesso, attesa l'evidente incapacità dell'attuale dirigenza di governare la situazione di allarme. Il tutto, ovviamente, in attesa di una rapida chiusura del centro medesimo».

Ma secondo l'avvocato Teso è indispensabile impedire ulteriori decisioni che potrebbero compromettere ulteriormente una stagione turistica in gravissimo affanno. «Gli italiani aggiunge Teso - sono rimasti chiusi in casa tre mesi, in molti casi senza poter lavorare, per cui non vedo quale esigenza abbiano questi profughi, serviti e riveriti all'interno del centro, di uscire a passeggio o, quand'anche fosse, per lavorare. Dalla Croce Rossa ricevono tutto ciò di cui hanno bisogno, per cui possono benissimo restare dentro finché non verranno trasferiti in un centro che non si trovi in una località turistica. I casi di infezione accertati sono tutt'altro che cessati, per cui nessuno, anche se al momento negativo al tampone, deve poter uscire. La Prefettura ha il compito di garantire l'incolumità delle persone e, vista la solerzia dimostrata nel sanzionare e gravare con inutili adempimenti i commercianti, pretendiamo altrettanta attenzione per questa situazione di vero allarme. Una gestione sbagliata dell'emergenza potrebbe comportare la responsabilità per epidemia colposa, oltre che per omissione ed a uso di atti d'ufficio. Nella diffida abbiamo segnalato tutto questo. Noi non staremo a guardare, lo assicuriamo».

Lo scorso 18 luglio Confcommercio, sempre attraverso il suo delegato comunale di Jesolo, ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica in merito al caso dei primi 43 contagiati tra gli extracomunitari ospitati nella struttura della Croce Rossa di Jesolo, poi trasferiti a Cavarzere in alcune strutture protette. La richiesta è quella di accertare quanto accaduto all'interno della struttura, manifestando anche la possibilità di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale per il risarcimento dei danni subiti. (g.bab.)

