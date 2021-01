LE REAZIONI

BELLUNO Arancione. È il colore che vestirà il Veneto, e quindi Belluno, da oggi per due settimane. L'ordinanza, firmata ieri sera dal ministro Speranza, lascia commercianti e ristoratori (ma non solo) di nuovo a bocca asciutta. A quasi un anno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica non si parla più soltanto di un problema sanitario ed economico. Ora c'è anche quello psicologico. Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno spiega che «la gente è priva di sicurezze perché non capisce quando potrà ripartire a ritmi normali». E nelle chiamate pressoché costanti con gli associati, che chiedono aiuto e informazione, ciò che emerge è «uno stadio di profonda disperazione». Doglioni la definisce una «guerra carica di sofferenze» che potrebbe finire solo quando «una consistente fetta di popolazione avrà fatto il vaccino».

INTERMITTENZA

Accanto al virus però, che registra numeri sempre più alti, ci sono persone che da quasi 12 mesi stanno aprendo le loro attività a intermittenza. Entrate minime ma costi fissi. «È un anno che soffriamo continua il presidente di Confcommercio Stanno portando l'economia a una situazione disastrosa. Dobbiamo rispettare le regole ma anche fare in modo che questo mondo, a fine pandemia, non diventi un deserto. Quindi occorrono ristori e soprattutto programmazione per il futuro». La stagione invernale, che avrebbe potuto beneficiare dei Mondiali di sci alpino a Cortina (ora a porte chiuse), è già compromessa e la montagna rischia di rimanere con il lumino in mano.

I RISTORI

La Regione assicura di aver fatto il possibile. Nei giorni scorsi l'assessore regionale al Turismo Federico Caner ha inviato una lettera al presidente della Commissione Turismo della Conferenza Stato- Regioni, Daniele D'Amario, richiamando le istanze del mondo della ricettività affinché nel prossimo decreto ristori vengano individuate le coperture necessarie. Ma la paura di Rosanna Roma, vice presidente Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), è che questi aiuti potrebbero non arrivare: «Il periodo arancione viene dato a piccole dosi per indorarci la pillola. Aperti due giorni, poi di nuovo chiusi. Sono giochetti per mettere le aziende nelle condizioni di non chiedere ristori». Dopo la Befana sono stati concessi due giorni di semi-libertà. Un giallo rinforzato che secondo Rosanna Roma è servito a ben poco. Non solo perché alcune attività hanno preferito rimanere chiuse per contenere i costi, ma anche perché dopo le festività le persone sono tornate a casa e quasi nessuno ha deciso di fermarsi nei pochi bar o ristoranti trovati aperti lungo la strada. C'è un'altra riflessione.

«NON ESSENZIALI»

«Ci hanno definito attività non essenziali e siamo rimasti chiusi. Eppure i numeri legati alla pandemia sono ancora molto alti. Significa che non siamo noi i responsabili di questi contagi». I ristoratori sono stanchi: «Ci sentiamo puniti e non capiamo l'accanimento. Hanno tutti le mani nei capelli. Chi ha un po' di risorse se le sta mangiando fuori. I costi fissi corrono: non incassiamo ma continuiamo a spendere».

«LA BEFFA»

Per il deputato di Forza Italia Dario Bond, zona arancione significa che, con molta probabilità, gli impianti di risalita e lo sci non riusciranno a partire il 18 gennaio. «Un'autentica beffa per la montagna veneta e bellunese che sperava almeno nell'ultima parte di gennaio e nel mese di febbraio per poter recuperare la chiusura natalizia» commenta Bond. E conclude: «Torno a chiedere, con forza, indennizzi seri e immediati. Ne va della sopravvivenza della montagna. Le categorie chiedano lo stesso trattamento che la Regione Piemonte ha riservato agli operatori del turismo invernale, per esempio erogando un bonus da 2mila euro a ogni maestro di sci. Anche il Veneto deve applicare lo stesso trattamento».

Davide Piol

