I COMMERCIANTI

BELLUNO Responsabilità, multe, controlli e controllori. Capienza massima dei negozi, numero di addetti per cliente e metrature da misurare al millimetro. L'ultima ordinanza firmata dal governatore del Veneto Luca Zaia ha, inizialmente, disorientato il mondo del commercio. Chiarita e alla fine, nella serata di ieri, modificata e ritrattata la misura ha reso bollenti i telefoni di Ascom martedì sera.

QUESTIONE DI METRI

E c'è già chi, dopo aver misurato il proprio negozio, si ritrova a dover assumere qualcuno per una manciata di metri quadri in più e chi, come il Blue Dress, deve invece continuare a tenere chiuso il sabato perché sfora di pochi metri il limite dei 250. Insomma, per quanto chiarita, spiegata, ammorbidita, la normativa travolge ancora una volta gli imprenditori creando, qua e la, paradossi. A mandare in crisi i titolari degli esercizi è stata, prima di tutto, la questione del controllore degli accessi. Chi? Come? Quando? I commercianti hanno afferrato il telefono martedì sera e spaventati si sono rivolti agli uffici di Ascom. In prima battuta si è temuto, infatti, di dover assumere personale dedicato alla vigilanza.

L'INCOGNITA

«All'inizio l'ordinanza era poco chiara spiega il direttore di Ascom Belluno, Luca Dal Poz, poi per fortuna in serata sono usciti alcuni chiarimenti che hanno tolto un po' il panico. A preoccupare è comunque il problema degli accessi. Il dpcm di questa primavera stabiliva la presenza di un cliente solo alla volta nei locali sotto i 40 metri quadri e di due operatori addetti alla vendita, quello appena pubblicato definisce anche cosa fare per i negozi fino a 250 metri quadri e per quelli sopra questa ampiezza». Fino a 250 metri quadri, infatti, in prima istanza si parlava di una persona ogni 20 metri quadri e sopra i 250 uno ogni 30. Un'ulteriore nota di ieri alle 18 ha modificato le misure uniformando a un cliente ogni 20 metri quadri per tutte le attività sopra i 40 metri.

I CONTROLLI

Ad ogni modo il nodo dei controlli resta. In un primo momento sembrava si dovesse adibire allo scopo personale apposito e si dovessero installare dispositivi per il conteggio degli ingressi, ora sembra che non sia niente di tutto questo. «La vigilanza la può fare lo stesso titolare o un dipendente aggiunge Dal Poz - mettendo il cuore in pace alla categoria , in sostanza non cambia molto rispetto ai dpcm della scorsa primavera. Chi sgarra viene sanzionato anche con la chiusura immediata». Insomma, non si dovranno prevedere assunzioni ma nelle settimane di Natale si dovranno tenere gli occhi ben aperti per restare entro la soglia stabilita e non incappare nelle sanzioni. Nel frattempo, si diceva, per qualcuno l'ordinanza di Zaia è stata una doccia fredda. E non tanto per chi, come la famiglia Bortolini, è costretta a tenere chiuso un negozio il sabato, giorno di maggior afflusso in centro a Belluno, perché sfora di pochi metri il limite dei 250, che questa normativa è in vigore da settimane e c'era poca speranza venisse modificata a breve, quanto per le botteghe appena sopra i 40 metri quadri che, per poche spanne si ritrovano a entrare nella categoria di chi deve avere sempre presenti due addetti alla vendita. Qualche caso in provincia c'è. «Cosa dire? Viviamo alla giornata - conclude Dal Poz -. So di attività che hanno deciso di chiudere alle 18 perché quell'ora è vista un po' come il coprifuoco dalle persone, se ne vedono poche in giro e nei negozi dopo lo stop dei bar si staccano pochi scontrini».

Alessia Trentin

