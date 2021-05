Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ECONOMIAVENEZIA La pandemia di Coronavirus non si è ancora arrestata e, anche se con la bella stagione si spera che la vita torni ad essere un po' più normale, continua a lasciare i pesanti segni del suo passaggio.Uno degli ambiti più colpiti dal Covid-19 è, oltre a quello della sanità, quello dell'economia, con molte persone che non trovano lavoro o che hanno perso il proprio. Non sono, a proposito, affatto confortanti gli ultimi dati...