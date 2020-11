VENEZIA Anche i commercialisti veneziani lanciano un appello al Governo. Con un comunicato il presidente dell'Ordine di Venezia, Massimo Da Re, chiede la proroga delle scadenze fiscali e denuncia ancora una volta la mancanza di ristori agli studi professionali che non possono operare se i professionisti sono in quarantena. I commercialisti negli ultimi mesi sono stati tra le categorie più sotto pressione, in quanto hanno dovuto lavorare ancor di più al fianco delle imprese con il susseguirsi di decreti e provvedimenti. I commercialisti veneziani chiedono innanzitutto la proroga al 10 dicembre delle scadenze previste al 30 novembre per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi. Poi la possibilità di estendere i contributi a fondo perduto ai professionisti. Da ultimo il diritto di sospendere l'attività qualora ci si trovi in situazioni di grave malattia, anche in prossimità delle scadenze. «Le difficoltà si ampliano, è necessario un adeguamento della proroga già concessa, osserva Massimo Da Re. Molti colleghi sono costretti, al fine di tutelare la propria salute e quella dei familiari, a periodi di isolamento forzato che generano non poche difficoltà nella gestione degli studi e rendono, di fatto, impossibile il rispetto delle scadenze fiscali per i clienti. Da Re conclude ricordando che il professionista si trova costretto, inoltre, a farsi carico di eventuali sanzioni legate al mancato rispetto delle scadenze. Sarebbe quindi necessario ottenere una proroga dei termini, che tenga conto del decorso della malattia o dell'isolamento fiduciario. Esiste già un disegno di legge presentato in Senato, come ricorda lo stesso Da Re, che affronta le problematiche del professionista in malattia, assenza che può diventare vera e propria criticità. (l.mioz.).

