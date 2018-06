CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMERCANTIMESTRE Se uno arriva con il casco, non c'è dubbio alcuno: non si apre mai. Ma se alla porta si presentasse, ad esempio, una donna coperta da copricapi largamente in uso nella cultura islamica, tipo il niqab o il burqa che nascondono il viso? Le risposte raccolgono tutte le possibilità: Aprirei stando più attento, non aprirei, valuterei al momento. Nelle gioiellerie della città, che intanto salutano con favore l'iniziativa sulla vetrofania promossa da Confartigianato, ci sono opinioni contrapposte. «CI VUOLE FIDUCIA»«Una...