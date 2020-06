I COMMENTI

VENEZIA Il presidente dell'Esu, Bruno Bernardi, lo dice senza giri di parole: «Ci avviamo verso un autunno a rischio». Il futuro delle residenze studentesche è stato pesantemente segnato dal Covid. E il presidente dell'azienda regionale per il diritto allo studio non nasconde una certa preoccupazione. Durante il lockdown l'Esu ha continuato ad erogare tutti i servizi, ma con numeri drasticamente ridotti. La mensa di Rio Novo si è attestata su 50-60 pasti (in consegna): il 90% in meno. Ora è tornata operativa, ma i pasti non superano il centinaio. 190 i posti letto occupati, sugli oltre 600. «Abbiamo fatto delle simulazioni sul ritorno a settembre, dal punto di vista dell'equilibrio gestionale. Per il momento la situazione sta ancora in piedi» spiega Bernardi che a questo punto, però, conta sulla dismissioni di due case dello studente: Junghans e Santa Maria Ausiliatrice, per quasi 300 posti letti. «Non hanno standard qualitativi all'altezza. Eravamo già d'accordo con il Comune di restituire gli immobili. Nel giro di tre anni, con il restauro dell'ex albergo Adriatic in via Fratelli Bandiera e i posti letto delle case di San Giobbe e via Torino, avremo disponibilità anche più elevate. Intanto ci concentreremo sugli studenti assistiti, riducendo l'offerta per quelli di mercato che per la maggior parte provengono dalla mobilità internazionale».

IL CASO SANTA MARTA

Meno stranieri, insomma. Un crollo che sta pesando anche sulla nuovissima residenza di Santa Marta da 650 posti, creatura di Ca' Foscari gestita da Camplus. Inaugurata a dicembre, non si era ancora riempita completamente, che si è svuotata. Oggi, dopo i ritorni di giugno, gli studenti sono circa 250. Il ceo di Camplus, Maurizio Cervelli, resta ottimista. «Gli stranieri non sono venuti, ci contavamo. Tutte le summer school sono saltate. Nessun accordo vuoto per pieno con l'ateneo. Avremo delle perdite, ma faremo fronte con il nostro patrimonio. La residenza Venezia, con i suoi spazi, ha permesso una qualità della vita elevata. Non temo il futuro e qualsiasi cosa accada sapremo gestirla in sicurezza. A settembre apriremo anche la ristorazione. L'università, se rimane solo sul web, rinuncia al suo ruolo di luogo di relazioni, che residenza come la nostra aiutano ad assolvere». Resta il problema delle tariffe a carico degli studenti. «Sconti non ne abbiamo potuti fare. Qui dovrebbe intervenire il pubblico» conclude Cervelli.

CONCORRENZA IMPROPRIA

Tema sentito da una realtà come quella delle residenze che fanno riferimento alla diocesi. Circa 600 posti distribuiti tra otto strutture - Domus civica, Santa Fosca, San Michele, Canossiane, Ciliota, Salesie, Dorotee, Gesuiti - oggi occupate da poche decine di studenti. «Abbiamo un doppio problema, perché ci ritroviamo senza le affittanze turistiche estive che contribuivano a tenere particolarmente basse le nostre rette e ci consentivano di mantenere studenti che non se le potevano permettere. Un problema esploso: prima erano uno, due casi, oggi sono una dozzina» spiega il referente del Centro pastorale universitario, Marco Zordan, che punta il dito anche sulla convenzione per destinare agli studenti le case per i turisti svuotate dal Covid. «Siamo preoccupati per l'incertezza sulla ripartenza dell'università, ma anche per questa concorrenza che rischia di mettere in difficoltà realtà come le nostre che si occupano di residenza universitaria senza fini di lucro».

