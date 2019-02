I COMMENTI ROVIGO Sapere chi è stato il deus ex machina dell'operazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMENTIROVIGO Sapere chi è stato il deus ex machina dell'operazione dimissioni che ha portato a conclusione il mandato di Massimo Bergamin è difficile, ma la disponibilità e la presenza di sei consiglieri della Lega, uno di Forza Italia, uno di Presenza cristiana e due di Obiettivo Rovigo, è stata determinante per la riuscita del piano. Oggi era l'ultimo giorno utile per dare la spallata al sindaco ed evitare un commissariamento lungo almeno un anno e quattro mesi, prima di chiamare alle urne i rodigini.LA SCELTA DECISIVALa minoranza, a...