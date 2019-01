I COMMENTI ROVIGO Nonostante l'aria sia fortemente inquinata, stando ai dati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIROVIGO Nonostante l'aria sia fortemente inquinata, stando ai dati Arpav rilasciati nella mattinata di ieri, sono rimaste valide sul territorio comunale le restrizioni di base per il contenimento dello smog. Un eventuale passaggio dal codice Verde all'Arancione avrebbe, infatti, provocato il blocco del traffico ai veicoli non commerciali Euro 4 a gasolio, i più diffusi, salvando invece quelli in dotazione ai lavoratori e alle ditte. Questo, però, secondo l'associazione di categoria Cna, non sarebbe stato dannoso per le imprese di...